Surprise à l’OM : Greenwood se rapproche d’un titre européen

Mason Greenwood réalise une saison intéressante à l’OM. À tel point que l’attaquant anglais s’invite désormais dans la course au Soulier d’Or européen.

OM : Mason Greenwood parmi les meilleurs buteurs d’Europe

Son arrivée à l’Olympique de Marseille avait suscité une vague de critiques à l’été 2024. Mais Mason Greenwood a vite cloué le bec de ses détracteurs grâce à ses performances sur le terrain. Et sa deuxième saison à l’OM est encore plus fascinante.

Mason Greenwood n’est plus seulement le leader technique de l’équipe, mais un véritable pilier collectif. La direction de l’OM et son entraîneur sont conquis. Roberto De Zerbi expliquait récemment que son ailier de 23 ans avait tout « le potentiel pour devenir Ballon d’Or ».

Cette conviction émane d’une efficacité chirurgicale du joueur. Mason Greenwood est en effet impliqué sur un but toutes les 83 minutes en moyenne. Cette régularité lui permet de s’inviter dans la course au prestigieux Soulier d’Or.

L’ancien Mancunien talonne désormais le Top 10 des meilleurs buteurs européens, indiquent plusieurs sources. Avec 26 points, il se hisse au niveau de stars confirmées comme Lautaro Martinez. Le podium dominé par les insaisissables Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane est encore très loin.

Même si Greenwood n’est qu’à quelques unités de la sixième place du classement. Il prouve en tout cas qu’il est le « grantakan » que l’OM attendait. Ses statistiques (22 buts en 31 matchs) parlent pour lui et font de lui l’un des joueurs les plus prisés du continent.

