Mercato PSG : Deux offres XXL sur la table d’Al-Khelaïfi

Le PSG est en danger pour deux milieux de terrain. Le Real Madrid vise un double coup à Paris en vue du prochain mercato estival.

Mercato PSG : le Real Madrid lorgne deux cracks du Paris SG

Le Real Madrid ne se limiterait pas au seul dossier Vitinha au PSG. Selon les indiscrétions, les dirigeants madrilènes flairent un autre coup à Paris en vue du prochain mercato estival. Il s’agit de Fabian Ruiz, meneur de jeu parisien.

L’international espagnol réalise une saison solide sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Utilisé régulièrement, Ruiz affiche déjà 24 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Et il a été décisif. Le milieu de terrain a claqué deux pions et servi trois offrandes.

Arrivé à Paris à l’été 2022 en provenance de Naples, le milieu de terrain a convaincu Luis Enrique et la direction parisienne. Il a raflé plusieurs trophées. De quoi attirer l’attention de la Casa Blanca, en quête de renforts dans l’entrejeu.

Selon ESPN, le nom de Fabian Ruiz aurait été évoqué en interne du côté du Real Madrid. Son profil, sa connaissance de la Liga et son vécu européen (50 matchs en championnat espagnol et 53 rencontres de Ligue des champions avec Naples et le PSG) en font un joueur de taille aux yeux des dirigeants madrilènes.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ruiz aurait pu représenter une opportunité financière intéressante. Mais ce scénario semble déjà compromis : une prolongation jusqu’en 2029 est en très bonne voie, et serait même considérée comme actée en interne au PSG.

Comme pour Vitinha, le Real Madrid apparaît donc en position difficile dans le dossier Fabian Ruiz. Sauf retournement majeur, l’Espagnol ne devrait pas quitter Paris cet été. Et s’il devait un jour faire son retour en Liga, ce serait plutôt sous les couleurs de son club formateur, le Betis Séville.

