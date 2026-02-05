Mercato PSG : La vérité sur le deal de Dembélé avec l’Arabie

Alors que sa prolongation au PSG tarde à aboutir, Ousmane Dembélé est annoncé vers un transfert en Arabie saoudite. Les premiers contacts auraient déjà débuté. Mais la presse espagnol apporte une autre version des faits.

Mercato : Aucune discussion entre Ousmane Dembélé et l’Arabie saoudite

C’est l’un des dossiers sensibles au Paris Saint-Germain : la prolongation d’Ousmane Dembélé. L’attaquant français brille sous les couleurs parisiennes. Au point où la direction du PSG a entamé des manœuvres afin d’étendre son bail expirant en juin 2028.

Sauf que l’offre parisienne ne convient pas vraiment au joueur de 29 ans. Ce désaccord financier risque de profiter à d’autres courtisans. Sky Sports révélait récemment que le royaume saoudien tentait de recruter Ousamne Dembélé.

L’Arabie saoudite est réputée pour ses offres démesurées et envisagerait de le déloger de Paris à l’été 2026. L’entourage de Dembélé serait même déjà au courant de cet intérêt saoudien. Mais le quotidien espagnol Marca assure qu’il n’existe aucun contact formel entre les deux parties.

Il ne songe pas à un exil doré pour l’instant

Il n’a reçu aucune offre saoudienne à ce jour. Ousmane Dembélé reste donc pleinement concentré sur les objectifs du PSG. Sa priorité ? Le doublé historique en Ligue des Champions, suivi de la Coupe du monde avec les Bleus.

Les relations entre l’ancien Barcelonais et sa direction demeurent « fluides et excellentes ». Surtout que le numéro 10 parisien semble loin d’un exil doré. Il privilégie pour le moment son aventure au Paris SG. Même si l’aspect économique reste le principal obstacle pour une union durable.

