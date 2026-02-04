OL Mercato : Signature à venir pour une pépite de Lyon

Buteur surprise avec l’OL en coupe d’Europe, la semaine dernière, Rémi Himbert savoure certes ce rêve devenu réalité, mais il ne s’enflamme au sujet de son avenir.

OL : Buteur en Ligue Europa, Rémi Himbert vit son rêve !

L’entraîneur de l’OL a lancé Rémi Himbert dans l’équipe professionnelle, ce début d’année 2026. Il a fait trois brèves apparitions en Ligue 1, et a joué deux matchs en Ligue Europa. Entré en jeu contre les Young Boys de Berne, l’ailier de 17 ans et 11 mois avait joué les 13 dernières minutes de la rencontre.

Une semaine plus tard, Paulo Fonseca l’a aligné d’entrée de jeu face au PAOK Salonique. Et la pépite formée à l’Olympique Lyonnais n’a pas déçu les attentes du coach. Le polyvalent attaquant avait été l’auteur du égalisateur (1-1, 33e), contribuant ainsi à la victoire des Gones (4-2). « Je ne pouvais pas rêver mieux, c’est une très grande fierté. Ça me donne envie de retourner au Groupama Stadium et de marquer à nouveau », se réjouit le jeune buteur.

L’attaquant de 17 ans garde la tête sur les épaules

Grâce à sa performance remarquable lors de ce match de coupe d’Europe, Rémi Himbert a automatiquement gagné sa place dans le cœur des supporters. « Je sens que sur les réseaux, on parle davantage de moi, mais ça me donne envie de rester humble, de garder la tête sur les épaules et de continuer à travailler […] », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Lisez aussi : OL : Fonseca apprécie le mercato de l’Olympique Lyonnais

À voir

PSG-OM : Geronimo Rulli risque une lourde sanction !

Toutefois, le joueur de la « Génération 2008 » de l’OL ne veut pas se laisser influencer ou perturber par les commentaires élogieux sur lui. Il ne veut également pas entendre parler de potentiels intérêts d’autres clubs. Bien au contraire, il veut poursuivre sa progression à Lyon.

« Dans le monde professionnel, tout peut arriver, mais je me projette à l’OL », a-t-il laissé entendre. « Je veux rester humble, pour moi, tout ça est nouveau. Je dois continuer à travailler pour aller chercher des choses intéressantes jusqu’à la fin de la saison », a-t-il clarifié.

Mercato OL : Un premier contrat pro dans les tuyaux pour Himbert

D’ailleurs, l’Olympique Lyonnais va offrir un premier contrat professionnel à Rémi Himbert dans les prochaines semaines, selon les informations de L’Équipe. Il va signer un contrat de trois saisons, jusqu’au 30 juin 2029. D’après la précision du quotidien sportif, la signature officielle devait être conclu quand le natif de Saint-Avold (Moselle) aura ses 18 ans, à la fin de ce mois de février 2026.

Lire aussi sur l’OL :

OL Mercato : Cinq départs bouclés par l’Olympique Lyonnais

Mercato OL : Lyon réalise un recrutement ambitieux

À voir

Mercato : Le PSG négocie un deal surprenant avec Liverpool

Mercato OL : Officiel, Noham Kamara quitte Paris pour Lyon