Mercato ASSE : Le nouveau Yaya Touré est à Saint-Etienne

L’une des quatre recrues hivernales de l’ASSE a pour modèle Yaya Touré (42 ans), selon ses confidences sur sa signature chez les Verts.

Mercato : Abdoulaye Kanté sollicité par l’ASSE depuis 2024

Abdoulaye Kanté fait partie des quatre nouveaux joueurs recrutés par l’ASSE pendant le mercato d’hiver. Il est arrivé de Middlesbrough en Championship (deuxième division anglaise), sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Présent en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi, il révèle que l’intérêt du club stéphanois remonte en juin 2024, lors de la remontée du club en Ligue 1.

Lisez aussi : ASSE : Ça démarre mal pour Montanier, 4 absents contre MHSC

« Les contacts entre l’AS Saint-Etienne et moi ne datent pas de cet hiver. J’ai été approché dès l’été de la remontée du club. Venir ici, c’est un peu un signe du destin. […]. Sainté est un club populaire en Côte d’Ivoire (son pays natal) », a-t-il raconté.

Abdoulaye Kanté, le « Yaya Touré » de Saint-Etienne

Le milieu de terrain ivoirien est justement inspiré par son compatriote Yaya Touré, ancien joueur de l’AS Monaco, du FC Barcelone ou encore de Manchester City. « J’ai toujours eu le numéro 42 dans ma carrière. Je suis Ivoirien et je me suis inspiré de Yaya Touré qui est un modèle pour moi », a-t-il raconté.

À voir

Coup de théâtre au PSG : Un défenseur proche du Bayern !

Cependant, Abdoulaye Kanté ne portera pas ce mythique numéro à l’ASSE. Pour quelle raison ? « En arrivant ici, on m’a expliqué la signification de ce numéro et l’importance qu’il a. C’est pour ça que, cette fois, j’ai le 14 (rires) ! », a-t-il justifié.

Titularisation en vue pour l’Ivoirien contre Montpellier

Absent du dernier groupe d’Eirik Horneland face à l’US Boulogne, samedi dernier, le milieu défensif de 20 ans devrait être aligné contre Montpellier HSC, ce samedi, en l’absence de Mahmoud Jaber et Florian Tardieu. Il assure qu’il est déjà affûté pour son retour en Ligue 2 : « Je me sens bien physiquement une semaine après mon arrivée. Je me suis entraîné normalement et je me tiens prêt à jouer ».

Ancien joueur de l’ES Troyes AC (2022-2025), la recrue des Verts compte 47 matchs en Ligue 2. C’est donc un championnat qu’elle connaît plutôt bien. « C’est un championnat intense où chaque match est difficile », souligne l’Espoir ivoirien.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Montpellier fragilisé avant sa venue à Saint-Etienne

ASSE : Etonnant hommage de Pierre Ekwah au peuple vert

À voir

FC Metz-LOSC : Pluie de mauvaises nouvelles pour Genesio

Mercato ASSE : La pire recrue de KSV pointée du doigt