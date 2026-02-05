FC Metz-LOSC : Pluie de mauvaises nouvelles pour Genesio

Le LOSC se déplace ce vendredi à Metz avec un effectif fragilisé. Bruno Genesio sera privé d’au moins sept joueurs pour cette 21e journée de Ligue 1.

LOSC : Bruno Genesio privé de sept joueurs face à Metz

Le LOSC aborde cette 21e journée de Ligue 1 avec délicatesse. Les hommes de Bruno Genesio restent sur une série de quatre défaites consécutives en Championnat. Ils devront vite se ressaisir. Cela passe par une victoire ce vendredi soir à Metz.

La lanterne rouge du classement semble à la portée de Lille OSC. Mais ce déplacement en Lorraine ne sera pas chose face. Surtout que l’infirmerie lilloise est saturée. Ce sont au total sept joueurs qui sont absent du groupe de Burno Genesio.

À voir

PSG : Grosse inquiétude à Paris avant l’OM

Lire aussi : LOSC : Coups durs pour Bruno Genesio avant le Paris FC !

Les blessés de longue date comme Hamza Igamane, Marc-Aurèle Caillard, Ousmane Touré, Nabil Bentaleb ou encore Osame Sahraoui manquent à l’appel. Thomas Meunier est lui aussi sur le flanc. Mais c’est surtout l’absence d’Ethan Mbappé qui frappe les esprits.

Nabil Bentaleb et Thomas Meunier sur la voie de la guérison

Le jeune milieu de 19 ans va manquer deux mois en raison d’une lésion aux ischio-jambiers. Quelques soulagements émanent toutefois de la direction du LOSC. Le président Olivier Létang a indiqué que Nabil Bentaleb et Thomas Meunier pourraient faire leur retour d’ici une quinzaine de jours. En attendant, Bruno Genesio devra puiser dans ses ressources pour stopper cette spirale négative.

Lire la suite sur le LOSC :

Mercato : Ayyoub Bouaddi au PSG ? Une révélation-choc tombe

Mercato OM : Rebondissement, un attaquant proche du LOSC

À voir

Coup de théâtre au PSG : Un défenseur proche du Bayern !

INFO Mercato : Le LOSC annonce deux départs en même temps !