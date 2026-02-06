Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un serial buteur à 30 M€

La direction de l’OM vise un prolifique attaquant en Italie en vue du prochain mercato estival. La porte est ouverte au départ du joueur en cas d’offre XXL.

Mercato OM : De Zerbi réclame un renfort offensif à 30 millions d’euros

La direction de l’OM se penche déjà sur la saison prochaine. Des recrues sont attendues à Marseille lors du prochain mercato estival. Et Roberto De Zerbi pousse en interne pour attirer un atout offensif qu’il connaît parfaitement, actuellement en pleine réussite dans son ancien club.

Solidement installé sur le banc marseillais avec encore un an et demi de contrat, Roberto De Zerbi conserve une forte influence sur les décisions sportives du club. Selon Sassuolonews, l’OM est chaud pour recruter Armand Laurienté.

Formé à Rennes, l’ailier de 27 ans a posé ses valises à Sassuolo en 2022 et s’épanouit pleinement. Il met tout le monde d’accord en Italie après ses performances XXL. Décisif la saison passée, il a joué un rôle clé dans la remontée des Neroverdi en Serie A. Déjà annoncé sur la short-list de l’Olympique de Marseille et de Galatasaray pour environ 15 millions d’euros l’été dernier, Laurienté a vu sa cote exploser. Cette fois, Sassuolo réclame le double : 30 millions d’euros.

L’OM devra donc sortir le chéquier s’il veut satisfaire Roberto De Zerbi. L’entraîneur marseillais, attentif aux performances de son ancienne équipe, verrait en Laurienté un renfort de choix pour renforcer la ligne offensive de l’équipe la saison prochaine.

