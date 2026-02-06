ASSE : Décision choc en vue, Gautier Larsonneur visé !

À la veille de la réception de Montpellier, l’ASSE pourrait surprendre son monde en modifiant son capitaine. Gautier Larsonneur, déjà au centre de toutes les attentions, pourrait bien encore conserver ce brassard convoité sous le nouvel entraîneur Philippe Montanier.

ASSE : Un capitanat sous revue

L’arrivée de Philippe Montanier sur le banc stéphanois relance la traditionnelle question du capitaine. Sous Eirik Horneland, le gardien Gautier Larsonneur avait hérité du rôle, en succédant à Yunis Abdelhamid dont les prestations avaient déçu en début de saison précédente. Le nouveau technicien, lui, semble ouvert à plusieurs options.

Lors de la conférence de presse de ce jeudi, Montanier a révélé sa décision : « Le capitaine ? J’en ai désigné quatre ou cinq. Ce sont mes relais. Bien évidemment, il y aura un capitaine sur le terrain mais j’ai quatre ou cinq autres capitaines qui peuvent bien représenter la diversité du vestiaire. » Un message clair : le brassard n’est pas figé, et la hiérarchie reste à construire.

Gautier Larsonneur en pole position

Le gardien stéphanois reste toutefois dans le viseur du coach. Montanier a insisté sur le fait que Larsonneur fait partie des candidats sérieux : « Pour tout vous dire, je n’y ai même pas pensé. C’est important un capitaine, ce qu’il représente, Gautier le fait très bien. Quand on va faire la mise en place demain, j’y penserai et le capitaine fera partie de l’équipe des titulaires évidemment ». Cette déclaration souligne la confiance du coach dans son portier, tout en laissant planer le suspense.

Montanier mise sur la pluralité plutôt que sur un capitaine unique et autoritaire. « J’en ai nommé un parmi les joueurs expérimentés, un parmi les jeunes, un parmi les joueurs étrangers… Le capitanat n’est pas une obsession pour moi, on en a cinq ou six des capitaines », précise-t-il. Une approche qui pourrait renforcer la cohésion du vestiaire et responsabiliser plusieurs leaders au lieu de concentrer la pression sur un seul.

