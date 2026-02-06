Mercato Stade Rennais : Un chèque tombé du ciel pour le SRFC ?

Le Stade Rennais se retrouve dans l’attente d’un versement crucial pour le transfert de Kazeem Olaigbe à Trabzonspor. Entre frustration et opportunité, ce retard pourrait bien devenir un atout inattendu pour le club breton.

Mercato Stade Rennais : Olaigbe à Trabzonspor, le SRFC attend toujours son chèque

L’été dernier, le Stade Rennais pensait avoir bouclé un joli coup en cédant Kazeem Olaigbe pour 5 millions d’euros au club turc de Trabzonspor. L’accord prévoyait un paiement échelonné, avec un premier versement de 1,7 million attendu à l’automne. Mais à ce jour, aucune somme n’a atterri dans les caisses bretonnes malgré des relances répétées.

Fraîchement arrivé à Trabzonspor il y a six mois, Olaigbe peine à trouver ses marques. En 18 apparitions, dont 14 titularisations, l’ailier belge n’a inscrit aucun but et n’a délivré qu’une seule passe décisive. Cette situation a poussé le club turc à envisager un prêt à Konyaspor, modeste équipe en lutte pour le maintien.

Le paradoxe est saisissant : le joueur ne performe pas et Trabzonspor cherche déjà à s’en séparer, alors qu’aucun euro n’a encore été versé à Rennes. Une illustration parfaite des aléas du marché des transferts et des risques liés aux paiements différés.

Sur le plan européen, ce n’est pas un cas isolé. Plusieurs clubs ont déjà été confrontés à des retards de paiement qui ont compromis leurs ambitions. Si les annonces de mercato font rêver les supporters, la réalité financière, elle, reste souvent bien plus capricieuse.

