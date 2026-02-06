Mercato PSG : Un jeune roc file vers l’Allemagne

Le PSG risque de perdre un jeune roc dans les prochaines semaines. Un nouveau départ se profile chez les Titis.

Mercato PSG : Une nouvelle pépite sur le départ

Le PSG est-il en train de laisser filer ses jeunes talents ? Le club de la capitale pourrait perdre un autre crack dans les prochaines semaines. Cet hiver, le Paris Saint-Germain n’a enregistré qu’une seule arrivée officielle : celle de l’ancien joyau du FC Barcelone, Dro Fernández, engagé jusqu’en juin 2030.

En parallèle, le club de la capitale s’est surtout illustré par plusieurs sorties de jeunes prometteurs. Le défenseur Yoram Zagué a été prêté au KAS Eupen, tandis que Noham Kamara a rejoint l’Olympique Lyonnais sous la même forme. Et la liste pourrait encore s’allonger. Selon L’Équipe, Emmanuel Mbemba, défenseur polyvalent de 17 ans, serait proche d’un départ vers l’Allemagne.

En fin de contrat en juin 2026, le gaucher, international français U18 (6 sélections), attise les convoitises du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen. Ces dernières heures, un rapprochement avec le Bayern serait même évoqué, le club bavarois apparaissant désormais comme le grand favori. Courtisé et à un tournant de sa jeune carrière, Emmanuel Mbemba doit désormais trancher sur son avenir.

