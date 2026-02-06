Mercato PSG : Le Qatar dégaine une offre XXL pour un crack de Ligue 1

Le PSG serait prêt à frapper un grand coup lors du prochain mercato d’été en s’offrant Ayyoub Bouaddi, la pépite du LOSC. Les dirigeants parisiens, sous l’impulsion de Luis Campos, préparent une offre qui pourrait bouleverser le mercato estival.

Mercato PSG : Bouaddi, le diamant brut dont rêve Paris

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi attire toutes les convoitises. Milieu prometteur du LOSC, il est désormais dans le viseur du PSG. Luis Campos a intensifié ses échanges avec l’entourage du joueur, déterminé à sécuriser ce joyau avant même l’après-Coupe du Monde. Une démarche qui illustre la stratégie parisienne : anticiper l’avenir tout en restant dans la course aux jeunes talents.

Le Paris SG, après un mercato hivernal discret, se projette sur le moyen terme. Luis Enrique, prudent mais réaliste, sait qu’un renouvellement progressif de l’effectif est nécessaire. Et Bouaddi coche toutes les cases : technique, vision du jeu, et maturité pour intégrer l’exigence parisienne. Un pari audacieux, mais réfléchi.

Un chèque XXL pour convaincre Lille

Le LOSC, conscient de la valeur de sa pépite, a commencé à intégrer l’idée d’un départ. Mais pour lâcher Bouaddi, le club nordiste ne badine pas avec les chiffres. Une offre avoisinant les 50 millions d’euros pourrait satisfaire toutes les parties, plaçant le Paris SG en pole position pour rafler le jeune talent. De son côté, Bouaddi se montre réceptif.

L’appel du projet parisien, combiné à la perspective de jouer sous les yeux de l’Europe, séduit le jeune milieu. Le feuilleton ne fait que commencer, mais déjà, l’été s’annonce chaud sur le marché des transferts. Paris semble prêt à casser sa tirelire pour assurer son futur.

