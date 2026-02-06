Mercato OM : Paulo Dybala, future star de Marseille ?

L’OM pourrait frapper un énorme coup cet été en recrutant Paulo Dybala, en fin de contrat à l’AS Roma. Entre potentiel sportif et impact marketing, la Joya pourrait bien enflammer le Vélodrome.

La Roma jette un froid sur l’avenir de Dybala

Claudio Ranieri, entraîneur de l’AS Roma, a récemment mis fin aux spéculations autour de l’avenir de Paulo Dybala. L’Argentin, auteur de 3 buts et 4 passes décisives cette saison, voit son contrat arriver à échéance en juin prochain. La Louve, contrainte par le fair-play financier, ne pourra pas lui proposer une prolongation aux conditions actuelles. Avec près de 13 M€ bruts annuels, Dybala est le joueur le mieux payé du club, un poids trop lourd pour les finances romaines.

Lire aussi : Mercato OM : Déjà un forcing pour une recrue à Marseille !

Cette situation crée un contexte favorable pour un départ. L’international argentin, malgré des blessures récurrentes par le passé, affiche une forme encourageante et reste un maestro capable de changer le cours d’un match en un instant. Marseille pourrait donc se positionner pour s’offrir un joueur de classe mondiale, à un coût bien inférieur à ce que demanderait son statut de star mondiale.

Un coup à jouer pour l’OM et Benatia

L’OM a montré par le passé qu’il savait saisir les opportunités sur le marché des joueurs libres, avec des signatures comme Angel Gomes ou Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le dossier Dybala, Medhi Benatia pourrait jouer un rôle crucial. L’ancien défenseur central a côtoyé la Joya à la Juventus entre 2016 et 2019, et son expérience pourrait convaincre Dybala de rejoindre Marseille.

À voir

Mercato Stade Rennais : Un chèque tombé du ciel pour le SRFC ?

Lire aussi : Mercato OM : Benatia négocie un gros deal en Turquie

Côté salaire, l’OM pourrait s’aligner sur un montant raisonnable pour un joueur libre, similaire à ce qu’il a offert à Benjamin Pavard, autour de 7 M€ annuels. Entre opportunité sportive et stratégie financière, Marseille a ici tous les atouts pour réaliser un transfert majeur, capable de relancer le club sur le plan européen et de séduire les supporters.

Dybala, le numéro 10 idéal pour De Zerbi

Roberto De Zerbi, en quête d’un numéro 10 de classe internationale, pourrait voir en Dybala la solution idéale. Sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à distiller des passes décisives s’intègrent parfaitement dans un système offensif déjà riche avec Igor Paixao, Amine Gouiri et Mason Greenwood.

Au-delà du terrain, l’arrivée de Dybala serait un tremplin marketing pour l’OM, capable de générer une couverture médiatique internationale et d’attirer de nouveaux sponsors. Pour le club phocéen, il ne s’agirait pas seulement d’un renfort sportif, mais d’un véritable symbole de sa montée en puissance sur la scène européenne.

Lire aussi sur l’OM :

OM : Ce poison qui empêche Marseille de soulever des trophées

À voir

Mercato PSG : Le Qatar dégaine une offre XXL pour un crack de Ligue 1

Surprise à l’OM : Greenwood se rapproche d’un titre européen

Mercato : Annoncé à l’OM, il retourne finalement en Turquie