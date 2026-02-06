Mercato Stade Rennais : Un gros départ programmé à Rennes

Lors du mercato hivernal, le Stade Rennais aurait ouvert la porte au départ de l’un de ses cadres défensifs. Faute d’offre XXL, le joueur n’a finalement pas bougé avant la fermeture du marché.

Mercato : le Stade Rennais prêt à sacrifier un cadre d’Habib Beye

Très actif durant le mercato hivernal, le Stade Rennais n’a pas seulement multiplié les mouvements entrants. Le club breton était également disposé à céder un titulaire d’Habib Beye, finalement resté en Bretagne.

En janvier, Rennes a enregistré trois arrivées pour un total de 19,5 M€, tout en validant sept départs rapportant 39 M€. Malgré la fermeture du marché en France, la direction n’excluait pas une vente supplémentaire. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Lilian Brassier figurait lui aussi sur la liste des joueurs transférables.

Le défenseur central de 26 ans avait été placé sur le marché, le board se disant prêt à le laisser partir en cas d’offre jugée satisfaisante. Aucun détail n’a filtré concernant le prix exigé ni sur l’identité des clubs intéressés. Brassier est estimé à 10 M€ par Transfermarkt.

À voir

Mercato OM : Paulo Dybala, future star de Marseille ?

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais vise deux coups en or

L’ancien Marseillais est devenu pourtant très solide en défense. Cette saison, le roc français a déjà disputé 18 matchs avec les Rouge et Noir, dont 15 comme titulaire. Il avait posé ses valises au Roazhon Park lors du mercato hivernal de 2025 pour 12 M€.

Son possible départ surprend plus d’un d’autant plus que Jérémy Jacquet était déjà sur le départ. Le jeune défenseur rejoindra finalement Liverpool l’été prochain dans le cadre d’un transfert estimé à 72 M€, bonus compris. Un profond remaniement paraît donc se dessiner du côté du Roazhon Park.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : La tension monte d’un cran à Rennes

À voir

Mercato PSG : Un jeune roc file vers l’Allemagne

SRFC : Dugarry torpille le transfert de Jacquet à Liverpool

Mercato : le Stade Rennais déchire une offre de 5 M€