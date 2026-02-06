OM en alerte : De Zerbi réclamé par une icône de Man U

En pleine tempête à l’OM, le nom de Roberto De Zerbi continue de résonner outre-Manche. À Manchester United, une voix autorisée milite ouvertement pour l’attirer loin du Vieux-Port, plaçant l’Olympique de Marseille en état de vigilance.

Carrick gagne, mais ne convainc pas tout le monde à Man U

Nommé entraîneur intérimaire de Manchester United le 13 janvier dernier, Michael Carrick a pourtant coché toutes les cases du bon élève. Trois matches, trois victoires, dont un derby maîtrisé face à City (2-0) et un succès retentissant sur la pelouse d’Arsenal (2-3). Des débuts rêvés, presque trop parfaits pour un intérim censé durer jusqu’à la fin de la saison.

Mais dans l’ombre de ces résultats flatteurs, le débat fait rage. Si certains plaident pour une continuité logique, d’autres estiment que Manchester United doit viser plus haut, plus fort, plus audacieux. Parmi eux, une légende des Red Devils refuse de céder à l’euphorie passagère.

Jaap Stam réclame Roberto De Zerbi à Manchester United

Jaap Stam, monument défensif du Manchester United des grandes heures, n’a pas mâché ses mots. « J’aime beaucoup De Zerbi, vous savez, en raison de ses performances à Brighton et maintenant à Marseille. La façon dont il joue avec ses équipes, parce qu’il pratique un football basé sur la possession », a-t-il confié dans des propos rapportés par The Mirror.

L’ancien international néerlandais insiste sur la dimension humaine du technicien italien. « Je pense qu’il est également bon avec les joueurs, qu’il leur donne confiance, qu’il leur accorde l’attention dont ils ont besoin, et pas seulement aux onze titulaires », souligne Stam, convaincu que ce management moderne est indispensable « dans un grand club comme celui-là ».

L’OM face à une tentation anglaise bien réelle

L’intérêt de Manchester United pour Roberto De Zerbi n’a rien de nouveau. Le club anglais, solide financièrement, pourrait aisément s’aligner malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria a beau se montrer rassurant, la menace est bien réelle.

Reste à convaincre l’intéressé. Quitter Marseille, son volcan populaire et son projet en construction, pour relancer un géant en quête d’identité n’est pas anodin. Mais Jaap Stam, lui, a déjà tranché : « Je serais donc très heureux s’ils ne choisissaient pas Carrick, mais lui ». À l’OM, l’alerte est lancée, et le mercato des entraîneurs n’attend jamais longtemps.

