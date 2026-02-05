Mercato OM : Déjà un forcing pour une recrue à Marseille !

La direction de l’OM a frappé un joli coup cet hiver en s’attachant les services d’Ethan Nwaneri. Le joueur prêté par Arsenal est même déjà dans le collimateur de la sélection nigériane.

Eric Chelle supervise Ethan Nwaneri à l’OM

Ethan Nwaneri traverse une phase décisive de son apprentissage. En grande difficulté à Arsenal, le milieu offensif de 18 ans a accepté de rejoindre l’Olympique de Marseille. Il est question d’un prêt sans option d’achat. Cela signifie que le jeune joueur reviendra chez les Gunners au terme de la saison.

Ce départ temporaire à l’OM est l’occasion pour lui de glaner plus de temps de jeu et de l’expérience au haut niveau avant de retourner à Londres. Sauf que son talent dépasse le cadre du simple championnat français. Eric Chelle, actuel sélectionneur du Nigeria, s’est récemment rendu au Vélodrome pour observer le joueur d’origine nigériane.

Une possibilité de rejoindre les Super Eagles

Ethan Nwaneri a réalisé l’intégralité de son parcours junior avec l’équipe espoir d’Angleterre. Il accorde naturellement sa priorité aux Three Lions. Mais une ouverture existe pour son avenir en sélection. Son entourage reste attentif au projet des Super Eagles.

La recrue hivernale de l’OM refuse pour le moment de se laisser distraire par ce débat autour de sa sélection. Son regard est fixé sur le rectangle vert et sa réussite à l’Olympique de Marseille. Il compte franchir un palier physique et technique afin de revenir à Arsenal avec un statut de titulaire.

