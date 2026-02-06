Mercato PSG : Accord conclu pour Conceição ?

Après avoir frappé un grand coup cet hiver, le PSG s’attaque au dossier Eduardo Conceição. Mais pour s’offrir le prodige de Palmeiras, le club de la capitale devra sortir vainqueur d’une bataille face à six géants européens.

Après l’arrivée récente de Dro Fernandez, arraché au FC Barcelone pour 8 M€, le directeur sportif du PSG, Luis Campos et la direction parisienne continuent de scanner le globe à la recherche des cracks de demain. Selon les révélations d’ESPN, le dernier nom coché sur la liste n’est autre qu’Eduardo Conceição.

À seulement 16 ans, ce gaucher capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque affole déjà les compteurs et les recruteurs. Conscient de tenir un phénomène, son club formateur, Palmeiras, a pris les devants. En janvier dernier, le jeune Brésilien a paraphé son premier contrat professionnel, assorti d’une clause libératoire XXL fixée à 100 millions d’euros. Malgré cela, les prétendants se bousculent pour le recruter.

Le Paris Saint-Germain arrive dans un dossier où les places sont chères. Arsenal est là, observant l’ailier depuis maintenant deux ans. Mais les Gunners ne sont pas seuls. Le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool, Chelsea et Newcastle flairent aussi le coup. Le plan du Barça est d’ailleurs déjà connu : les Blaugranas souhaitent temporiser, observer sa progression et lancer l’offensive en 2028.

Malgré cette concurrence dense, Paris a décidé de s’inviter à la table des négociations. Un intérêt aurait été manifesté la semaine dernière par l’intermédiaire d’un agent. Si aucune offre concrète n’a encore été déposée sur le bureau des dirigeants de Palmeiras (qui détiennent 80 % des droits économiques du joueur, les 20 % restants appartenant à Eduardo lui-même), le PSG est quand même prêt pour la lutte.

En attendant que la situation décante, Eduardo Conceição continuera de montrer son potentiel à Palmeiras pour ce premier semestre 2026, sous le regard attentif des plus grands directeurs sportifs de la planète.

