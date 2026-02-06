FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe avant Lyon

Ça chauffe au FC Nantes avant le choc face à Lyon. Les supporters ont pris une grande décision.

Le FC Nantes en crise, la Beaujoire en silence avant l’OL

Rien ne va plus au FC Nantes. En pleine galère depuis le début de la saison, les Canaris abordent la réception de l’Olympique Lyonnais avec un coup dur. Samedi, la Beaujoire sera bien garnie, mais elle sera muette.

Jamais le club de la cité des Ducs n’a semblé aussi proche de la relégation. Après plusieurs saisons à flirter avec la zone rouge, Nantes paie cette fois un mercato estival manqué, les choix peu inspirés de Luis Castro, puis l’incapacité de son successeur Ahmed Kantari à redresser la barre. Le recrutement hivernal, marqué par sept arrivées, n’a pour l’instant produit aucun électrochoc.

À voir

Mercato PSG : Un jeune roc file vers l’Allemagne

Sportivement, le constat est sévère. Hormis un succès arraché à 11 contre 9 au Vélodrome, le FC Nantes a perdu tous ses matchs disputés en janvier. Et voilà que se présente l’OL, équipe la plus en forme du moment.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Nouvelle offre XXL pour Tylel Tati

Épuisés par les mauvais résultats et toujours vent debout contre le président Waldemar Kita, les supporters nantais ont décidé de frapper fort. Le 29 janvier, la Brigade Loire, principal groupe ultra du club, a annoncé un arrêt total des encouragements à domicile. La réception de Lyon n’y échappera pas, alors que la dernière victoire nantaise à la Beaujoire remonte au 30 août 2025 face à Auxerre (1-0).

À voir

Mercato Stade Rennais : Un gros départ programmé à Rennes

Pas de chants, pas d’animations : un silence pesant qui risque de peser encore davantage sur les épaules des joueurs nantais. Une situation idéale, en revanche, pour les hommes de Paulo Fonseca.

Portés par une dynamique diamétralement opposée, les Gones restent sur 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Malgré l’enchaînement de huit matchs depuis le début de l’année 2026, Lyon entend bien profiter du marasme nantais pour poursuivre sa série. À la Beaujoire, Nantes joue gros, mais sans son douzième homme.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita tente un coup de maître en Ligue 1

Mercato FC Nantes : Kita traque un super crack marocain

À voir

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un serial buteur à 30 M€

Mercato FC Nantes : Kita regrette déjà un départ cet hiver