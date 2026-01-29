INFO Mercato : Le Barça dédouane le PSG pour Dro Fernandez !

Après avoir refusé de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, le jeune milieu offensif Dro Fernandez s’est engagé avec le PSG pour quatre ans et demi. D’après le directeur sportif du club catalan, le Champion de France en titre n’est pas à blâmer dans ce dossier.

Mercato : « Le PSG n’a pas influencé la décision de Dro », assure Deco

Après plusieurs jours de négociations, le PSG ayant finalement décidé de ne pas lever sa clause libératoire fixée à 6 millions d’euros, Dro Fernandez a finalement rejoint les rangs du Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert conclut avec le Barça pour 8 millions d’euros. Depuis le lundi soir, l’international espoir espagnol est officiellement devenu un joueur du PSG avec le numéro 27.

Le milieu offensif de 19 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2030. Contrairement aux rumeurs relayées par divers médias catalans, la direction barcelonaise n’en veut pas du tout au PSG, accusé d’avoir perturbé et poussé Dro à quitter son club formateur. Une information rapidement démentie par la direction sportive des Blaugranas.

Au micro de TNT Sports, Deco a été interrogé sur ce dossier et le collaborateur de Joan Laporta a totalement disculpé le club de la capitale.

« Le PSG n’a pas influencé la décision de Dro. C’était son propre choix de partir. Nous entretenons de bonnes relations avec le PSG et nous avons négocié directement avec eux au lieu d’activer la clause libératoire. Il n’y a pas lieu de dramatiser le départ de Dro, il était simplement un joueur parmi d’autres au sein de l’équipe première », a expliqué le directeur sportif du FC Barcelone. Mais en interne, cette affaire continue de faire des vagues au Camp Nou.

Gavi peste contre la direction du Barça pour Dro Fernandez

En effet, selon les informations du journal Sport, le départ de Dro Fernandez passe encore mal dans le vestiaire du FC Barcelone. Partageant le même agent avec son compatriote, le milieu de terrain barcelonais, Gavi, serait assez remonté contre la direction et le staff du club Culé.

Pour Gavi, ce dossier a été mal géré, car le Barça n’a pas fait le nécessaire pour retenir le milieu de terrain. L’international espagnol de 21 ans pense même que le staff aurait dû lui donner un peu plus de temps de jeu. De son côté, l’enfant de Nigran déclare déjà sa flamme au Paris SG.

« Je suis très heureux, très enthousiaste. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. J’ai hâte de commencer ! C’est une étape importante. J’ai pris la décision de continuer à grandir en tant que joueur, et je pense qu’il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici pour continuer à grandir. (Le projet parisien) C’est la raison pour laquelle je suis ici.

Je pense qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour grandir, parce que le projet qu’il y a désormais avec les jeunes ici est incroyable. C’est grâce à l’entraîneur et à tous ceux qui rendent cela possible. C’est pour cela que je suis ici », a déclaré Dro Fernandez.

