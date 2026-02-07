Mercato ASSE : Un plan secret avec Montanier mis à nu !

Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, fera ses débuts sur le banc stéphanois ce samedi face à Montpellier. Mais d’étranges révélations sur son arrivée à Saint-Etienne émergent.

Mercato : Philippe Montanier à l’ASSE, une arrivée préparée à l’avance

Une nouvelle ère débute à l’AS Saint-Etienne ! Eirik Horneland a été limogé après le revers à domicile contre Boulogne-sur-Mer (0-1). Les dirigeants de l’ASSE n’ont pas tardé à trouver son successeur. Leur choix s’est porté sur Philippe Montanier.

Le nouvel entraîneur de l’ASSE dirigera son premier match ce samedi soir contre Montpellier. Il a pour mission de relancer la machine stéphanoise. En attendant, des révélations surprenantes émergent sur les coulisses de son arrivée à Sainté.

L’Équipe révèle que les premiers échanges entre Huss Fahmy, dirigeant de KSV, et Philippe Montanier ont débuté depuis novembre dernier. Eirik Horneland était encore en fonction à cette période. Tandis que successeur supervisait déjà les performances des Verts en temps réel.

Des entretiens individuels avec les joueurs

Cette méthode, préparée dans l’ombre depuis trois mois, montre bien l’anticipation froide des nouveaux propriétaires de l’ASSE. Quant à lui, Philippe Montanier a déjà débuté des entretiens individuels de vingt minutes. Il a ciblé notamment des joueurs en méforme comme Lucas Stassin.

L’ancien coach de Toulouse mise sur une communication inclusive. Il s’adresse au vestiaire en français avant de traduire systématiquement ses consignes en anglais pour intégrer toutes les nationalités présentes. Il reste à transformer cette organisation millimétrée en succès. Rendez-vous est pris ce soir au stade Geoffroy-Guichard à partir de 20h.

