PSG-OM : Luis Enrique avec un renfort XXL contre Marseille

C’est ce dimanche soir que le Classique PSG-OM a lieu au Parc des princes. Luis Enrique enregistre d’ailleurs un retour en attaque pour ce choc tant attendu.

PSG : Luis Enrique récupère Khvicha Kvaratskhelia

Le PSG retrouve ce le Parc des princes ce dimanche. Les Parisiens feront face à leur rival historique : l’Olympique de Marseille. Luis Enrique a d’ailleurs reçu une bonne nouvelle pour ce Classique.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique fait un choix fort pour Dro Fernandez

À voir

Mercato OM : Il quitte Marseille et met les choses au clair !

Khvicha Kvaratskhelia est de retour à l’entraînement collectif, confirme RMC Sport. L’attaquant géorgien avait suscité une vive inquiétude après avoir été touché à la cheville contre Newcastle, en janvier dernier. Les premiers diagnostics laissaient craindre une indisponibilité de longue durée.

Le staff du Paris Saint-Germain reste prudent

Les examens ont finalement révélé une lésion modérée. Ce qui a facilité le retour de Khvicha Kvaratskhelia plus tôt que prévu. L’ailier polyvalent de 24 ans devrait être présent dans le groupe de Luis Enrique face à l’OM. Même si le technicien espagnol et son staff espagnol restent très vigilants.

Aucune prise de risque inutile ne sera tentée. Surtout que le Paris SG est confronté à un calendrier dantesque. Un voyage à Rennes suivi d’un choc de Ligue des Champions contre Monaco. La décision finale concernant Kvaratskhelia sera donc prise à la veille du match contre l’OM.

Lire la suite sur le PSG :

PSG-OM : C’est confirmé, une superstar débarque au Parc !

PSG-OM : Coup dur, pluie d’absences pour De Zerbi !

À voir

Mercato ASSE : Un plan secret avec Montanier mis à nu !

Mercato PSG : Arsenal sabote l’arrivée d’un crack à 50 M€ !