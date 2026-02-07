OM : Il annonce le futur entraîneur de Marseille !

À l’OM, l’avenir n’est jamais un long fleuve tranquille, surtout sur le banc. Alors que Roberto De Zerbi traverse sa deuxième saison sous tension, un nom circule déjà avec insistance pour lui succéder.

OM : De Zerbi, un présent fragile sous le ciel phocéen

Arrivé comme un symbole d’ambition en 2024, Roberto De Zerbi avait incarné le renouveau voulu par l’OM. Son football audacieux, sa personnalité tranchante et son aura européenne avaient séduit le Vélodrome. Mais à Marseille, l’enthousiasme peut s’évaporer aussi vite qu’il est né. L’élimination prématurée en Ligue des champions a laissé des traces, profondes, presque existentielles.

Avant même la qualification en quarts de finale de la Coupe de France, le club a traversé une zone de fortes turbulences. Les rumeurs de démission ont enflé, alimentées par les résultats et l’instabilité chronique du contexte olympien. De Zerbi est toujours là, solidement lié par un contrat courant jusqu’en 2027, et il a répété son désir de s’inscrire dans la durée. Mais à Marseille, la durée se conjugue rarement au futur simple.

Regragui, le nom qui fait déjà débat à Marseille

Dans ce climat d’incertitude, certains se projettent. Et pas n’importe qui. Sur X, Nabil Djellit, journaliste à France Football, a lâché une phrase qui n’est pas passée inaperçue : « Je le vois bien après De Zerbi », avant de préciser : « Je vois bien Regragui à l’OM après De Zerbi sauf si ce dernier reste cinq ans comme promis…. ». Une déclaration lourde de sens, tant Walid Regragui incarne un profil séduisant.

Le technicien marocain, révélé aux yeux de l’Europe lors du parcours historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022, coche de nombreuses cases : charisme, exigence, culture tactique et capacité à fédérer. À l’Olympique de Marseille, ces qualités sont rarement superflues.

Une opportunité à saisir pour Marseille ?

Si cette hypothèse prend de l’épaisseur, c’est aussi parce que l’avenir de Regragui avec le Maroc semble flou. Selon plusieurs sources, le sélectionneur aurait envisagé de poser sa démission après l’échec en finale de la dernière CAN. La fédération marocaine doit désormais trancher, pendant que des clubs surveillent attentivement la situation.

Libre ou sur le point de l’être, Regragui représenterait une option crédible, presque naturelle, pour un club phocéen toujours en quête de stabilité et de grandeur. À Marseille, le futur s’écrit souvent avant même que le présent ne soit terminé. Et parfois, il commence par une simple phrase.

