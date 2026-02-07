PSG-OM : La mise en garde ferme du Paris SG aux Ultras

À la veille du Clasico, le PSG a adressé un message clair à ses supporters. Le club prévient que tout débordement pourrait avoir des conséquences graves sur le match face à l’OM.

PSG-OM : Un avertissement sans équivoque aux fans parisiens

Gare aux excès. Dans un communiqué publié jeudi, le PSG a souhaité rappeler à ses supporters que l’ambiance au Parc des Princes doit rester respectueuse et digne. « Ce dimanche, le Parc des Princes s’apprête à vibrer comme jamais. (…) Le Parc des Princes est reconnu dans toute l’Europe pour son ambiance, sa passion et son intensité. Préservons ce qui fait sa force », a insisté le club, appelant à éviter les chants injurieux et les propos haineux.

Lire aussi : PSG-OM : Grosse annonce avant le choc au Parc !

À voir

Ligue 2 : L’ASSE au bord d’un basculement décisif

Le message fait écho à un précédent incident survenu en janvier dernier. Lors d’un match contre le Paris FC, la rencontre avait été interrompue brièvement à cause de chants ciblant l’OM. Cette fois, le Paris SG ne veut prendre aucun risque. L’enjeu est double : protéger l’image du club et garantir que les joueurs puissent évoluer dans un environnement serein.

Des sanctions sévères en cas de débordements

Le club parisien ne se contente pas de recommandations. Dans son communiqué, il rappelle que les conséquences d’un comportement inapproprié peuvent être lourdes. « La rencontre peut être interrompue et même déclarée perdue sur tapis vert pour notre club », prévient-il, soulignant le risque réel que représente toute incartade des supporters.

Lire aussi : Mercato PSG : Une rumeur autour de Vitinha choque l’Espagne

Pour le Paris SG, il s’agit avant tout de transformer ce Clasico en un moment de fête. « Faisons de ce Classique une fête du football, un moment de communion et de soutien total derrière nos joueurs. Ne laissons rien ni personne gâcher cette rencontre capitale », conclut le club. Une mise en garde ferme, mais nécessaire, pour préserver la magie de ce duel toujours très attendu entre la capitale et la cité phocéenne.

L’ambiance du Parc, au cœur de l’enjeu

Malgré ce ton sérieux, le PSG espère que l’atmosphère sera exceptionnelle. Le Parc des Princes, souvent décrit comme l’un des stades les plus vibrants d’Europe, devrait offrir un écrin parfait pour ce match de haute tension. Le club compte sur le sens de la responsabilité de ses ultras pour éviter les débordements et permettre aux joueurs de briller dans un contexte sportif pur.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Luis Enrique fait un choix fort pour Dro Fernandez

À voir

Habib Beye attaqué : Le Stade Rennais dénonce des calomnies

PSG-OM : C’est confirmé, une superstar débarque au Parc !

PSG-OM : Coup dur, pluie d’absences pour De Zerbi !