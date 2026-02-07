Mercato OM : Il quitte Marseille et met les choses au clair !

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival, Angel Gomes met déjà les voiles vers l’Angleterre. Dans une interview exclusive accordée au site de Wolverhampton, le milieu anglais explique les raisons de son départ et ses ambitions pour la suite de sa carrière.

Mercato OM : Retour aux sources en Premier League pour Angel Gomes

Angel Gomes a surpris le monde du football français en quittant l’Olympique de Marseille cet hiver. L’ancien Lillois, arrivé avec l’étiquette de promesse du milieu de terrain, rejoint Wolverhampton, actuellement lanterne rouge de Premier League, sous forme de prêt avec option d’achat. Un choix surprenant pour un joueur évoluant dans un club candidat au podium de Ligue 1.

Dans son interview, Gomes ne cache pas les motivations de ce transfert : « Travailler sous les ordres du manager Rob m’a attiré. Je le connais depuis un bon moment et on peut voir l’esprit qu’il a insufflé depuis son arrivée. » Pour lui, cette décision n’est pas un recul, mais un moyen de retrouver confiance et sérénité, deux ingrédients qui lui ont fait défaut sous Roberto De Zerbi.

Angel Gomes has signed on loan until the end of the season.



Welcome to the pack, Angel ✍️ https://t.co/yZRxGDlFDL — Wolves (@Wolves) February 2, 2026

Retour aux sources et ambitions retrouvées

Formé à Manchester United, Gomes voit en ce retour en Angleterre une chance de se mesurer à nouveau à l’élite mondiale. « J’étais vraiment jeune quand j’ai fait mes débuts à United. Donc c’est très excitant d’être de retour. Être entouré des meilleurs joueurs de Premier League, être dans un championnat de top niveau, il faut prendre tout ce qu’il y a à prendre comme expérience », explique-t-il avec ambition.

Au-delà du défi sportif, l’Anglais mise sur ses qualités d’adaptation : sa maîtrise du français et du portugais devrait faciliter son intégration dans un effectif cosmopolite. L’objectif est clair : retrouver le niveau qui lui avait ouvert les portes de la sélection nationale et se remettre dans le radar des Three Lions avant la Coupe du Monde 2026.

De Marseille à Wolverhampton : un défi de taille

Malgré la difficile position de son nouveau club, une seule victoire en 24 matchs, Gomes ne se dérobe pas. Il entend jouer un rôle moteur : « Je vais essayer de montrer ce que je sais faire, et d’être un apport positif pour l’équipe, d’aider dans tous les aspects. » Ce retour au pays sera-t-il l’étincelle qui relancera sa carrière après un passage mitigé à Marseille ? Les prochains mois en Premier League devraient répondre à cette question.

