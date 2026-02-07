Mercato OM : Le verdict tombe pour Sergio Ramos à Marseille

Une future arrivée de Sergio Ramos à l’Olympique de Marseille a récemment enflammé la rubrique mercato. Mais la réalité vient de tomber.

Mercato : Sergio Ramos à l’OM, la fin brutale d’un fantasme

Cette information a eu l’effet d’une onde de choc dans la cité phocéenne. Sergio Ramos serait chaud pour rejoindre l’Olympique de Marseille en ce mois de février. Cette idée de voir l’ancien capitaine emblématique du Real Madrid débaquer à l’OM semble très séduisante.

Surtout que Sergio Ramos est libre de tout contre après son passage au Mexique. Il a privilège de signer où bon lui semble, sans tenir compte de la fermeture du mercato. Des contacts avec la direction de l’OM, via son frère René, étaient même évoqués. Mais la légende marseillaise ne viendra pas à Marseille.

Une simple fake news

Le journaliste Andrés Onrubia Ramos, spécialiste du football espagnol, a fermement démenti cette rumeur, la qualifiant de « fake news ». Le feuilleton Sergio Ramos à l’OM connait donc un coup d’arrêt brutal. De plus, les obstacles étaient nombreux. Son passé marquant au Paris Saint-Germain et ses exigences salariales freinaient une telle collaboration.

Cette mise au point vient doucher les espoirs d’une arrivée XXL à l’OM. Roberto De Zerbi devra se contenter de son effectif actuel pour la suite de la saison. Sans tenir compte du tumulte médiatique provoqué par ce dossier éphémère. La piste Ramos semble désormais enterrée.

