Habib Beye attaqué : Le Stade Rennais dénonce des calomnies

Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais, est au cœur d’une tempête médiatique. Le club breton a choisi de réagir avec force face à des informations qu’il juge « calomnieuses ».

Le Stade Rennais ferme la porte aux rumeurs économiques

À la veille du déplacement à Lens pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a publié un communiqué ferme et sans équivoque. Le club dénonce des « propos calomnieux avancés dans les colonnes de certains médias à l’encontre du club et de son entraîneur Habib Beye, relatifs notamment à des intérêts fantaisistes liés aux transferts de nos joueurs Jérémy Jacquet et Kader Meïté ».

Ces rumeurs faisaient état d’une volonté supposée de Beye de quitter Rennes avec une prime couvrant ses salaires pour cette saison et la suivante, ainsi qu’un pourcentage sur les transferts de Jacquet à Liverpool et de Meïté à Al-Hilal. Selon le club, ces informations sont totalement infondées et relèvent de « tentatives de déstabilisation indécentes et malhonnêtes ».

Habib Beye défendu, la vérité selon le SRFC

Face à cette tourmente médiatique, le technicien rennais ne reste pas silencieux. Cette semaine, il avait déjà réfuté les rumeurs de tensions avec certains joueurs, suite à la lourde défaite en Coupe de France contre l’OM (3-0). « Encore une fois, je suis surpris par le côté inexact de tout ce qui est rapporté dans les médias », avait déclaré Beye en conférence de presse.

Le club, quant à lui, soutient son entraîneur avec vigueur. Le communiqué officiel précise que ces informations relèvent de « tentatives de déstabilisation », et que la direction tient à démentir ces allégations « avec fermeté ». La décision de ne pas retenir Brice Samba pour le match à Lens est ainsi présentée dans ce contexte, déconnectée de toute tension interne.

Un message clair pour l’avenir

Le Stade Rennais entend protéger son image et celle de son entraîneur, en martelant que les manipulations médiatiques ne passeront pas. Dans un environnement où chaque mot est scruté, cette mise au point vise à rappeler que le respect et l’intégrité restent des valeurs essentielles pour le club breton.

Pour Habib Beye, l’objectif reste clair : se concentrer sur le terrain et sur une Ligue 1 où Rennes ambitionne de confirmer son statut. Dans cette guerre contre les rumeurs, le message est clair : la parole du club et de l’entraîneur prime sur les spéculations.

