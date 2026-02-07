Ligue 2 : L’ASSE au bord d’un basculement décisif

La 22e journée de Ligue 2 pourrait sceller le destin de l’ASSE dans la course à la montée. Entre pression, nouveaux visages et confrontations directes, chaque point comptera désormais double.

ASSE : Une bataille pour le sommet qui s’intensifie en Ligue 2

Leader avec 41 points, Troyes aborde son déplacement à Nancy avec la lourde responsabilité de maintenir son avance. La moindre erreur pourrait offrir à Reims ou Le Mans l’occasion rêvée de revenir dans la course. Les Troyens devront faire preuve de sang-froid et d’efficacité face à un adversaire qui lutte pour sa survie, dans un contexte où chaque point perdu se paie cash.

Derrière, Reims et Le Mans ne lâchent rien. Les Rémois, en ouverture contre Bastia, avaient l’opportunité de s’emparer provisoirement de la tête, tandis que Le Mans, solide promu, reçoit Laval avec l’ambition de confirmer sa régularité. Mais Reims a été tenu en échec (0-0). Le podium de Ligue 2 est loin d’être figé et chaque rencontre devient un vrai test de caractère pour ces équipes.

ASSE-Montpellier : le choc qui peut tout changer

Pour Saint-Étienne, la 22e journée est presque un tournant. Sixièmes avec 34 points, les Verts affrontent Montpellier dans un contexte de reconstruction sous Philippe Montanier et avec un mercato hivernal bouillonnant. L’objectif est clair : rester au contact du haut de tableau et prouver que l’ASSE peut rivaliser avec les cadors.

Montpellier, sans pression mais jamais inoffensif, pourrait compliquer la mission stéphanoise. Ce match s’annonce comme un véritable révélateur : victoire ou doute, le suspense est total. Pour les supporters, c’est le moment de vibrer et d’espérer un déclic qui relancerait définitivement la saison.

Le bas de tableau sous haute tension

Pendant ce temps, la lutte pour le maintien s’intensifie. Boulogne-sur-Mer et Rodez se disputent des points cruciaux, tandis que Bastia, Laval et Nancy savent que chaque faux pas peut coûter cher. Même Amiens et Clermont, lundi soir, joueront une rencontre capitale dans cette course infernale au maintien.

Le mercato d’hiver ajoute encore plus de piment à cette 22e journée. Les équipes doivent non seulement s’adapter aux nouveaux visages, mais surtout transformer ces changements en résultats immédiats. À ce stade, la Ligue 2 ne pardonne pas : gagner est désormais une obligation pour tous, et l’ASSE n’échappe pas à cette règle.

