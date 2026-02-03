Mercato OM : Pablo Longoria en furie, 13 deals conclus !

La direction de l’OM, comme à son habitude, a été hyperactive sur ce mercato. Pablo Longoria et son équipe ont conclu au total treize mouvements spectaculaires cet hiver.

Mercato : Pablo Longoria met la main sur 4 nouvelles recrues

Comme cela était pressenti, l’Olympique de Marseille a opéré une véritable métamorphose cet hiver. Sous l’impulsion du tandem Longoria-Benatia, le club a multiplié les transactions. L’objectif était de renforcer le groupe de Roberto De Zerbi, tout en effectuant quelques ajustements en interne.

C’est dans ce sens que quatre nouvelles recrues ont rejoint l’OM pour un investissement total d’environ 15,5 millions d’euros. La pépite Ethan Nwaneri est prêtée par Arsenal. Elle a été suivie par Quinten Timber en provenance Feyenoord. Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi ont débarqué à l’OM dans le sprint final du mercato.

Ces arrivées ont pour but de donner un nouveau souffle à l’équipe phocéenne. Les attentes sont très élevées, en dépit de l’élimination en Ligue des champions. Mais c’est surtout le volet des départs qui impressionne à Marseille.

9 départs pour 40 millions d’euros à Marseille

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont été catégoriques sur ce point, se séparant de neuf éléments en vue d’alléger la masse salariale du club. Les premiers départs concernent Pol Lirola et Ruben Blanco qui ont été libérés de leurs contrats. Le prêt de Matt O’Riley a écourté pour son retour à Brighton.

Le club de Sassuolo a aussi accueilli trois joueurs de l’OM. Ismaël Koné, Ulisses Garcia et surtout Darryl Bakola, transféré pour 13 millions d’euros. Neal Maupay et Angel Gomes ont aussi quitté le navire phocéen sous la forme de prêt avec option d’achat.

La cerise sur le gâteau reste la vente de Robinio Vaz. L’AS Rome a déboursé près de 25 millions d’euros pour son transfert. Toutes ces ventes ont rapporté près de 40 millions d’euros à l’OM, indique Onze Mondial. Cette stratégie a permis d’assainir les finances, tout en offrant à De Zerbi un groupe adapté à sa vision tactique.

