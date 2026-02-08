Mercato PSG : Une offre de 80 M€ sur la table de Nasser al-Khelaïfi

Le PSG est en danger pour l’un de ses buteurs. La Premier League prépare un coup de maître à Paris en vue du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Liverpool cible Bradley Barcola et prépare 80 M€

Indispensable au PSG, Bradley Barcola affole la Premier League. Malgré des discussions entamées pour une prolongation de contrat à Paris, l’international français (18 sélections) est la priorité estivale de Liverpool. Cette formation anglaise fait le forcing pour le déloger du Paris Saint-Germain.

Les Anglais ont voulu passer à l’attaque lors du dernier mercato hivernal. Mais Luis Enrique a dit non. Le technicien parisien compte sur Bradley Barcola pour la seconde partie de la saison. Liverpool s’est alors rangé, mais il fait des yeux doux à l’international tricolore. Une offensive se prépare pour le prochain mercato estival.

À voir

Mercato OM : Benatia négocie un nouveau deal à 35 M€

Lire aussi : PSG : Une décision inattendue tombe pour Achraf Hakimi

D’après The Athletic, l’état-major des Reds préparerait une offre de 80 millions d’euros. Recruté pour 45 millions d’euros il y a deux ans, le natif de Lyon a vu sa cote exploser grâce à ses performances solides (12 actions décisives cette saison). Si le PSG n’est pas vendeur dans l’immédiat, Liverpool pourrait rapidement revenir à la charge avec une proposition revue à la hausse pour faire plier la direction parisienne.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Terrible coup dur avant l’OM

PSG : Enorme décision pour Luis Enrique, la Premier League en alerte

À voir

ASSE : Montanier mise sur un guerrier pour la montée en Ligue 1

Mercato PSG : Ça bouge pour Luis Enrique à Paris