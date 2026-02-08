ASSE : Montanier mise sur un guerrier pour la montée en Ligue 1

La course à la montée en Ligue 1 est lancée à l’ASSE. Le nouveau coach, Philippe Montanier peut compter sur une équipe compétitive pour atteindre cet objectif à la fin de la saison.

ASSE : Montanier démarre bien à Saint-Étienne

Pour sa première sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier n’a pas manqué son entrée. Successeur d’Eirik Horneland, le technicien a vu ses Verts décrocher une victoire précieuse dans un Chaudron bouillant face à Montpellier (1-0), lors de la 22ᵉ journée de Ligue 2.

Un succès qui relance l’ASSE dans la course au sommet. Les Stéphanois reviennent à quatre points de Troyes, et à seulement deux longueurs du Stade de Reims et du Mans FC, co-leaders provisoires. Des débuts plus qu’encourageants pour Montanier dans le Forez.

L’homme fort de cette soirée réussie se nomme Julien Le Cardinal. Recruté dans les toutes dernières heures du mercato, le défenseur disputait son premier match sous le maillot vert. Aligné dans l’axe, il a immédiatement trouvé ses repères aux côtés de Mickaël Nadé, formant une charnière solide, autoritaire et impériale dans les duels face aux offensives montpelliéraines.

Solide défensivement, Le Cardinal a aussi fait basculer la rencontre offensivement. À l’heure de jeu, le numéro 26 surgit sur corner et déclenche une volée imparable pour inscrire l’unique but du match. Un geste de grande classe qui a permis aux Stéphanois de glaner les trois points.

Souvent en difficulté défensivement cette saison, l’ASSE semble avoir trouvé le renfort qu’il lui manquait. Arrivé en provenance de Brest pour environ 1,8 M€ bonus compris, à la demande expresse de Philippe Montanier, l’ancien Lensois s’impose déjà comme un coup gagnant. La joie revient à Saint-Étienne.

