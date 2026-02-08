Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée d’un goleador

Les dirigeants du PSG dégotent un phénomène en Premier League. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un buteur français

Eli Junior Kroupi affole les compteurs en Premier League. L’attaquant franco-ivoirien, qui enchaîne les buts avec Bournemouth, est devenu la priorité du PSG, désormais annoncé comme le grand favori pour accueillir la pépite.

Après avoir fait trembler les filets en Ligue 2 sous les couleurs de Lorient la saison dernière, le jeune avant-centre confirme son immense potentiel en Angleterre. Sous le maillot de Bournemouth, Kroupi affole les compteurs de but. Cette saison, il a déjà claqué 8 pions. Or, il a débuté la saison dans un rôle de super-sub. Ce rendement attise les convoitises des géants d’Europe.

Si Arsenal a été le premier club à prendre contact avec l’entourage du joueur, le vent semble avoir tourné en faveur du Paris Saint-Germain. Selon les informations de Give Me Sport, le club de la capitale possède désormais une longueur d’avance. Un indice de taille vient renforcer cette tendance : le récent rapprochement du joueur avec l’influent agent Moussa Sissoko, connu pour ses excellentes relations avec la direction parisienne.

Au-delà des coulisses, le profil de l’international espoirs séduit particulièrement Luis Enrique. Vif, percutant et dangereux devant le but, Kroupi s’inscrit parfaitement dans la politique de recrutement de jeunes talents français souhaitée par le technicien espagnol.

Le plus dur reste à faire pour Luis Campos : convaincre Bournemouth. Le club anglais, réputé pour sa ténacité en affaires, ne bradera pas son joyau. L’été dernier, les Cherries avaient déjà montré leur résistance lors du transfert d’Illya Zabarnyi vers Paris, finalement conclu pour 63 millions d’euros.

Le club du sud de l’Angleterre est d’autant moins pressé de vendre qu’il a déjà renfloué ses caisses cet hiver avec le départ d’Antoine Semenyo vers Manchester City. Toutefois, le PSG semble prêt à sortir le chéquier. Sur Transfertmarkt, le jeune crack vaut 22 millions d’euros.

