OM : Roberto De Zerbi prend une grande décision

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi va opérer un changement dans son onze de départ face au PSG. Jeffrey De Lange sera le gardien de but titulaire face aux Parisiens.

Le suspense n’aura duré que quelques heures. Ce dimanche soir au Parc des Princes, Geronimo Rulli regardera le Classique entre l’OM et le PSG depuis le banc. Roberto De Zerbi a fait un choix fort : confier les clés du but marseillais à Jeffrey De Lange.

Entretenu jusqu’à vendredi en conférence de presse, le doute s’est dissipé. Le penalty concédé au stade Jean-Bouin le week-end dernier a provoqué l’ire du coach marseillais. Les Olympiens ont lâché deux points face au Paris FC. Une erreur de trop pour un OM qui lutte pour le sacre en championnat, et surtout pour un Rulli en difficulté depuis plusieurs semaines.

Méconnaissable depuis plus de deux mois, le gardien argentin enchaîne les maladresses. Sortie ratée sur une touche contre Toulouse, but encaissé dans le temps additionnel, puis une série de bévues face à Lille, l’Union Saint-Gilloise, Nantes, Bruges, le PSG et le Paris FC. Autant de fautes qui contrastent avec les 18 mois durant lesquels Rulli a porté l’OM à bout de bras.

Longtemps impensable, l’idée d’un passage sur le banc a progressivement fait son chemin. Dans l’ombre, Jeffrey De Lange a patiemment construit son dossier. Arrivé à l’été 2024 comme numéro 2, le Néerlandais affiche des statistiques solides : 8 matches, 7 victoires, 1 nul, seulement 4 buts encaissés.

Une série à relativiser face à des adversaires modestes, mais qui comprend aussi un match référence, à Nice le 21 novembre dernier. Formé à l’Ajax, sérieux à l’entraînement, solide mentalement, De Lange a fini par convaincre un Roberto De Zerbi pourtant longtemps fidèle à “Gero”.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🔥 #OMPSG



Voici les 2️⃣3️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette rencontre face au PSG ⚔️ pic.twitter.com/Ww3JKveJSx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2026

