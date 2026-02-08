Mercato PSG : Luis Campos traque un phénomène en Allemagne

Les dirigeants du PSG sont chauds pour s’offrir un international ivoirien lors du prochain mercato estival. Les Parisiens préparent une offre de 100 M€ pour faire craquer les Allemands.

Mercato PSG : le Qatar sort le chéquier, 100 M€ pour recruter un buteur

Yan Diomandé affole déjà toute l’Europe. À 19 ans, la révélation ivoirienne du RB Leipzig s’est imposée comme l’un des ailiers les plus excitants de Bundesliga. Et la direction du PSG est prête à casser sa tirelire pour l’attirer.

Recruté l’été dernier à Leganés après seulement six mois en Espagne, Diomandé a immédiatement mis tout le monde d’accord à Leipzig. En Allemagne, le jeune ailier empile les performances : 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Au-delà des chiffres, son impact dans le jeu impressionne. Percussions tranchantes, dribbles dévastateurs, vitesse supersonique : les défenses souffrent, Leipzig jubile.

Le club allemand espère le conserver pour retrouver les sommets en Bundesliga. Mais Diomandé représente aussi une future plus-value colossale. Liverpool, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont déjà à l’affût en vue du prochain mercato estival.

Selon Fabrizio Romano, l’international ivoirien est même devenu la priorité offensive des dirigeants parisiens. Pour doubler la concurrence, Paris serait prêt à frapper très fort. D’après Transferfeed, une offre de 100 millions d’euros est sur la table. Un montant jugé nécessaire pour faire céder Leipzig, qui ne discutera pas en dessous de 90 M€. Luis Campos va désormais chercher à convaincre l’Éléphant.

