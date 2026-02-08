ASSE : Montanier fait une folle promesse à Saint-Étienne

Le nouveau coach de l’ASSE, Philippe Montanier rêve grand pour les Verts. L’opération montée en Ligue 1 est lancée à Saint-Étienne.

ASSE : Montanier vise la Ligue 1

Une semaine seulement après le limogeage d’Eirik Horneland, l’ASSE a montré un visage bien plus rassurant. Pour sa première à Geoffroy-Guichard, Philippe Montanier a vu son équipe répondre présent, notamment dans un secteur qu’il savait déficient.

Face à une attaque montpelliéraine réputée solide, les Stéphanois ont tenu bon, livrant une prestation défensive quasi irréprochable. L’AS Saint-Étienne a signé une victoire précieuse face à Montpellier (1-0). Philippe Montanier a la gnaque et secoue ses hommes pour livrer des performances XXL.

La priorité des Verts est de retrouver l’élite à la fin de cette campagne. « L’objectif était d’être moins ouverts et que Gautier Larsonneur ne fasse aucun arrêt. La solidité est indispensable, car avec notre qualité offensive, on peut marquer à tout moment. On va y aller étape par étape », a déclaré Philippe Montanier.

Grâce à ce succès, Saint-Étienne grimpe à la quatrième place avant un déplacement à Guingamp, avec un regain de sérénité et quelques certitudes retrouvées. Un signal encourageant pour une équipe dont la capacité à remonter directement en Ligue 1 suscitait de sérieux doutes. Cette 22e journée de Ligue 2 a d’ailleurs souri aux Verts.

Troyes, leader, a chuté à Nancy (2-1) et voit son avance fondre, tandis que Reims a été accroché par Bastia (0-0). Le Mans a aussi marqué le pas face à Laval (1-1). Derrière, Dunkerque et Guingamp se sont neutralisés (0-0), le Red Star a sombré à Pau (3-0), quand Rodez s’est imposé à Boulogne-sur-Mer (2-1). Annecy et Grenoble, eux, se sont quittés sur un nul (1-1).

