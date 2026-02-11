Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Lucumi ?

La direction de l’OM pourrait frapper un coup en or en Italie lors du prochain mercato estival. Jhon Lucumí est prêt à quitter Bologne cet été.

Mercato OM : Jhon Lucumí attendu à Marseille cet été ?

Déjà évoqué du côté de l’OM par le passé, Jhon Lucumí pourrait enfin animer le mercato marseillais. Le défenseur central colombien, longtemps suivi par le club phocéen, se rapproche d’un départ de Bologne. De quoi relancer un dossier resté en suspens depuis 2022 ?

À l’époque, alors qu’il évoluait à Genk, Lucumí figurait sur les tablettes olympiennes. Mais le Colombien avait finalement pris la direction de Bologne contre 8 millions d’euros. Depuis, malgré ce rendez-vous manqué, l’intérêt marseillais n’a jamais totalement disparu. Au printemps dernier encore, la presse italienne et française évoquait une rude concurrence : Barça, Atlético, Naples, Inter, Milan ou encore Roma suivaient le dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Lucumí aurait refusé deux propositions de prolongation, selon Nicolo Schira. Une position qui pousse le club italien à envisager une vente dès l’été prochain afin d’éviter une dépréciation de l’actif. Estimé à 25 M€ par Transfermarkt, l’international colombien représente une valeur marchande importante.

Titulaire indiscutable en Italie, fort d’une expérience solide (quatre saisons pleines en Serie A et 13 matches de Ligue des champions), le défenseur présente un profil compatible avec les exigences d’un club comme l’Olympique de Marseille.

Lucumí apporterait vivacité et expérience à l’axe central, un secteur susceptible de changer cet été avec les incertitudes autour de Leonardo Balerdi et la situation de CJ Egan-Riley. Le dossier pourrait être relancé dans les prochains mois.

