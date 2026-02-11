Mercato PSG : Luis Campos dégote un goleader à 60 M€

Un prodige de 17 ans est la cible prioritaire du PSG et de Manchester United pour le prochain mercato estival. Les Portugais ont fixé le tarif pour la pépite.

Mercato : le PSG et Man United à la lutte pour un buteur portugais

Le prochain mercato estival s’annonce chaud entre le PSG et Manchester United. Selon les informations du média espagnol Fichajes, les deux géants européens se livrent une bataille féroce pour attirer Anisio Cabral, le nouveau prodige du football portugais.

Le prolifique attaquant de Benfica affole déjà les compteurs. Lié au club lisboète jusqu’en 2027, le jeune international U18 est estimé à 60 millions d’euros par sa direction. Un prix justifié par une efficacité foudroyante : en seulement trois apparitions et 20 minutes cumulées chez les professionnels, Cabral a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises.

À voir

PSG-OM : Aurore Bergé fustige et enfonce les Ultras

Si Manchester United est sur le coup, le Paris Saint-Germain semble avoir pris une longueur d’avance. Le directeur sportif du club, Luis Campos, toujours à l’affût des talents lusitaniens, aurait en effet activé ses réseaux et entamé des discussions avec l’entourage du joueur depuis plusieurs semaines.

Mercato PSG : C’est confirmé, un attaquant attendu à Paris

Anisio Cabral serait ouvert à une arrivée à Paris. Au Paris SG, il pourrait trouver un cadre adéquat pour sa progression. Plusieurs internationaux portugais sont déjà à Paris et pourraient l’aider à montrer tout son potentiel. Les milieux de terrain Joao Neves et Vitinha sont là, le latéral Nuno Mendes et l’attaquant Gonçalo Ramos évoluent tous au PSG.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un phénomène dit oui à Luis Campos

À voir

Mercato OM : Après De Zerbi, Greenwood réclame aussi son départ

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Michael ?

Mercato PSG : Luis Campos dégote un top joueur en Premier League