PSG-OM : Aurore Bergé fustige et enfonce les Ultras

Après le large succès du PSG contre l’OM dimanche (5-0), c’est une banderole polémique et des chants discriminatoires qui ont retenu l’attention. Aurore Bergé monte au créneau et appelle à la responsabilité des clubs et de la Ligue.

PSG-OM : Une banderole qui dépasse les limites du « folklore »

Le Paris Saint-Germain n’a pas seulement brillé sur le terrain dimanche soir. Une banderole déployée par les ultras parisiens a rapidement attiré l’attention des médias et des autorités. On pouvait y lire : « les Marseillais c’est des livreurs », accompagnée d’un dessin représentant un livreur de DPD portant une casquette de l’OM. Un geste que la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations ne saurait tolérer.

Interrogée sur Sud Radio, Aurore Bergé a dénoncé sans ambiguïté : « Il faut qu’on arrête de considérer que des insultes homophobes, qui sont vues par des millions de téléspectateurs potentiellement, qui sont scandées dans un stade, sont du folklore ». Pour elle, ces messages dépassent largement la sphère sportive et contribuent à banaliser des insultes qui peuvent avoir des répercussions dans la vie quotidienne.

Des chants discriminatoires qui font réagir le Paris SG

La rencontre avait déjà été interrompue quelques minutes avant la fin à cause de chants jugés discriminatoires. Le PSG, conscient de la gravité des faits, a immédiatement réagi : « Le Paris Saint-Germain déplore les chants et les banderoles stigmatisantes constatés lors de la rencontre et tient à réaffirmer son engagement contre l’homophobie et toutes les formes de discrimination, et condamne sans réserve l’usage de termes dont il mesure pleinement le caractère blessant. »

Le club rappelle son implication dans la prévention et la sensibilisation depuis plusieurs années, en partenariat avec des associations spécialisées, et revendique une baisse de 75 % des actes discriminatoires au Parc des Princes depuis 2010. Il se tient également « à la disposition des instances disciplinaires pour présenter ses engagements et les actions déployées en amont du match » et envisage des sanctions contre les responsables identifiés.

La politique monte au créneau

Aurore Bergé ne laisse aucun doute : « Ce sont des insultes et ça banalise ces insultes-là (…) Le sport mérite mieux que des slogans qui sont insupportables, qui blessent, qui heurtent, qui fragilisent des personnes qui peuvent ensuite les vivre dans la vraie vie ». Selon elle, « aux clubs et à la Ligue » de football professionnel d’agir pour que de tels incidents ne se reproduisent pas.

Cette intervention ministérielle illustre à quel point le football français est sous surveillance lorsque les valeurs de respect et d’inclusion sont bafouées. Entre passion sportive et responsabilité sociale, la ligne de démarcation devient désormais impossible à ignorer pour les ultras comme pour les clubs.

