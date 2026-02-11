Mercato PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Luis Enrique

Ça se bouscule pour l’avenir de Luis Enrique au PSG. De nouvelles révélations tombent.

Mercato PSG : Luis Enrique de retour au Barça ?

Le PSG est en danger pour son coach, Luis Enrique. L’avenir du technicien espagnol au Paris Saint-Germain commence à susciter de vives interrogations. Si l’entraîneur asturien semble s’épanouir dans la capitale française, les dernières révélations venues d’Espagne jettent un froid sur une éventuelle prolongation de bail.

Selon le média catalan El Nacional, Luis Enrique aurait déjà tranché : il ne compte pas prolonger son contrat avec le PSG. L’ancien sélectionneur de la Roja irait au terme de son bail avant de tourner la page. Une perspective qui ravive les espoirs du FC Barcelone, désireux de rapatrier son ancien coach. Cette position place la direction du PSG dans une situation inconfortable, alors que le club souhaitait initialement faire de Lucho la pierre angulaire de son projet sportif sur le long terme.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos dégote un goleader à 60 M€

Lire aussi : Mercato PSG : C’est confirmé, un attaquant attendu à Paris

À Barcelone, on semble prêt à patienter. Le club blaugrana envisagerait cette option lorsque l’ère Hansi Flick prendra fin. L’Allemand, lui aussi lié au Barça jusqu’en 2027, n’a pas encore ouvert de discussions pour une prolongation. Mais on ignore si le coach parisien va déchirer l’offre du Paris SG pour faire son retour en Espagne. Les pourparlers se poursuivent et tout indique qu’il va prolonger avec le champion d’Europe.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un phénomène dit oui à Luis Campos

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Michael ?

À voir

Mercato : L’OM a trouvé son nouvel entraîneur

Mercato PSG : Luis Campos dégote un top joueur en Premier League