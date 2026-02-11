Mercato OM : Après De Zerbi, Greenwood réclame aussi son départ

Mason Greenwood, meilleur buteur de l’OM et de Ligue 1 cette saison, pourrait quitter Marseille à l’occasion du prochain mercato d’été. Un départ qui s’ajouterait à celui de Roberto De Zerbi et menace de bouleverser l’été phocéen.

Mercato OM : Greenwood prêt à claquer la porte ?

Arrivé à Marseille à l’été 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a rapidement trouvé sa place dans l’effectif olympien. Auteur de 21 buts la saison dernière, il en compte 13 cette saison en Ligue 1. Des statistiques flatteuses pour l’attaquant de 24 ans qui est tout de même régulièrement critiqué pour ses performances lors des grands rendez-vous.

Ces critiques n’ont pas freiné son attractivité sur le marché international. Selon Romain Molina, Greenwood aurait explicitement demandé à quitter Marseille pour rejoindre l’Arabie Saoudite : « Mason Greenwood aurait demandé à l’OM de pouvoir rejoindre l’Arabie Saoudite à la fin du mercato estival 2025. » Une révélation qui relance immédiatement les spéculations sur son avenir et interroge sur la capacité de l’OM à retenir son meilleur buteur.

Une destination exotique pour un jeune buteur

L’Arabie Saoudite apparaît comme la destination privilégiée de Greenwood. Les clubs du Golfe, réputés pour leurs offres financières attractives, pourraient séduire l’ancien mancunien en lui offrant un nouveau départ loin de la pression européenne. Marseille devra décider si l’intérêt sportif du club prime sur les ambitions personnelles de son attaquant phare.

Cette perspective soulève des questions cruciales pour l’OM, surtout dans une saison où les performances de Greenwood sont déterminantes pour la course au podium. L’attaquant semble motivé par un projet personnel ambitieux, tandis que le club cherche à protéger ses intérêts sportifs et économiques.

