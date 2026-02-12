Succession de De Zerbi à l’OM : Un nouveau nom circule à Marseille

Qui pour succéder à Roberto De Zerbi à l’OM ? Un coach italien est désormais sur la short-list de la direction marseillaise.

Mercato OM : Longoria explore la piste Stefano Pioli

Pas de repos à l’OM. Après le limogeage de Roberto De Zerbi, la fouille se poursuit pour dénicher un nouveau coach, celui qui pourra permettre au club phocéen de rafler des points pendant cette seconde partie de la saison. En attendant la nomination d’un successeur, Jacques Abardonado assure l’intérim.

Si le nom d’Habib Beye circule dans les bureaux de la Commanderie depuis son éviction de Rennes, un autre technicien pourrait lui damer le pion. Son retour à Marseille n’est pas encore scellé. Malgré son passé olympien et son leadership reconnu, la direction étudie des profils plus aguerris pour prendre les commandes du projet.

Selon plusieurs sources, deux techniciens étrangers figurent désormais en bonne place : Stefano Pioli et Bruno Lage. L’Italien, récemment remercié par la Fiorentina, présente un CV solide, marqué par un Scudetto remporté avec l’AC Milan en 2022. Son expérience du très haut niveau pourrait assurer une certaine continuité après l’ère De Zerbi.

De son côté, Bruno Lage serait chaud pour poser ses valises à Marseille. Passé par Benfica, Wolverhampton et Botafogo, le technicien portugais de 49 ans dispose d’une solide expérience européenne. Les dirigeants marseillais vont bientôt trancher.

