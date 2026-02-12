OM : Le projet McCourt déjà menacé par un départ clé

Le départ soudain de Roberto De Zerbi a plongé l’OM dans une nouvelle zone de turbulences. Et voilà qu’une autre secousse, potentiellement plus structurelle, menace désormais le projet porté par Frank McCourt.

L’OM replonge dans ses vieux démons

L’Olympique de Marseille traverse une de ces zones de tempête dont il a le secret. Humilié par le PSG au Parc des Princes (5-0), fraîchement éliminé de la Ligue des champions dans un scénario cruel, le club phocéen a vu son entraîneur Roberto De Zerbi quitter le navire en pleine nuit. Un départ brutal, un de plus, qui fragilise un peu davantage un projet déjà fissuré.

Lire aussi : Mercato OM : La piste numéro 1 pour remplacer De Zerbi !

Arrivé avec la promesse d’un football ambitieux et d’une identité forte, l’Italien n’aura pas résisté au chaos marseillais. À Marseille, l’urgence dévore souvent la patience. Et derrière cette sortie de route sportive se cache une inquiétude plus profonde : la solidité du projet McCourt, souvent remis en question à la moindre bourrasque.

Benatia, symbole d’un projet fragilisé

Car au-delà du banc, c’est désormais la direction sportive qui vacille. Le nom de Medhi Benatia circule avec insistance comme possible prochain partant. Sur RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots : « Attention à ce que cette fin de saison ne termine pas en bordel complet avec Benatia qui annonce à la fin que c’est terminé et qui part (…) On retombe dans l’ADN OM et on n’en sortira jamais, c’est absolument terrible », a-t-il alerté.

À voir

Mercato OM : Le coach idéal trouvé à 4,5M€ ?

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Habib Beye tout proche d’un accord !

Une déclaration lourde de sens. Le départ de Benatia serait un signal fort, presque un aveu d’échec. Ancien international respecté, incarnation d’un OM plus structuré, il symbolise cette tentative de stabilité chère à Frank McCourt.

Des ambitions, des doutes… et des discussions à venir

Florent Germain, correspondant RMC à Marseille, nuance toutefois le tableau, sans dissiper totalement les inquiétudes : « Benatia veut de l’ambition, donc s’il voit que c’est plus compliqué que ce qu’on lui avait vendu, il peut se poser des questions ». Une phrase qui résume parfaitement l’état d’esprit actuel à la Commanderie.

Le journaliste rappelle néanmoins que « de belles ventes ont été effectuées » et que Benatia « a la cote auprès de Frank McCourt ». Malgré des relations parfois tendues avec Pablo Longoria, « les deux hommes se parlent » et restent « des dirigeants intelligents ». L’heure est donc aux discussions, autour d’une table… avant peut-être une nouvelle fracture.

Lire aussi sur l’OM :

OM : Benatia rend sa démission, panique totale à Marseille

À voir

Mercato ASSE : Saint-Étienne manque de frapper un coup historique

Habib Beye à l’OM : La durée du contrat révélée !

Mercato : L’ASSE est passée tout près d’un ex-buteur de l’OM