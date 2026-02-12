Mercato OM : Une grande décision est prise à Marseille

Ça chauffe à Marseille ces derniers jours. Dans le sillage du départ de Roberto De Zerbi, le directeur de football de l’OM, Medhi Benatia a lui aussi failli quitter le navire.

Mercato OM : Benatia a proposé de partir, Longoria et McCourt disent non

Secoué par le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a envisagé de quitter l’OM. Selon La Provence, le directeur du football a présenté sa démission à Pablo Longoria et à Frank McCourt. Une demande immédiatement rejetée par la direction, déterminée à le maintenir en poste.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les pensionnaires du stade Vélodrome ont chassé Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien ne bénéficiait plus d’un soutien total dans le vestiaire. La tension est montée d’un cran après le revers lors du Clasico. Le coach a perdu son fauteuil.

Très affecté, Benatia se serait senti personnellement responsable de l’échec. Face aux dirigeants, puis devant les joueurs réunis mercredi, l’ancien défenseur de la Roma aurait assumé sa part de responsabilité, allant jusqu’à proposer son départ s’il constituait un frein au redressement du club.

Mais l’état-major olympien a fermé la porte. Longoria, McCourt et leurs représentants refusent d’envisager un départ du Marocain, jugé central dans la restructuration en cours. Sa priorité est désormais est de trouver rapidement le successeur de De Zerbi. Plusieurs profils circulent déjà, dont Habib Beye, Sergio Conceição, Éric Chelle, Walid Regragui ou encore Igor Tudor. L’OM joue gros, avec un podium en Ligue 1 et une Coupe de France encore à portée de main.

