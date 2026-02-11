Mercato OM : Le plan B est déjà prêt si Habib Beye échoue !

La direction de l’OM a fait d’Habib Beye sa priorité pour succéder à Roberto De Zerbi limogé. Elle dispose néanmoins d’un plan de secours en interne.

Mercato : L’alternative de l’OM en cas d’échec avec Habib Beye

Le couperet est tombé ce mercredi matin. Roberto De Zerbi a été viré de l’Olympique de Marseille. L’humiliation subie face au PSG (5-0) a visiblement scellé son sort. Le board de l’OM travaille actuellement sur sa succession. Et un nom figure déjà en tête de liste.

RMC Sport et La Provence sont unanimes sur le sujet. Habib Beye est le grand favori pour succéder à De Zerbi. Le technicien franco- sénégalais a fraîchement quitté le Stade Rennais. Il est donc libre de rebondir sur le banc phocéen. Son attachement viscéral à l’OM « club de cœur » et sa connaissance du contexte marseillais font de lui le candidat idéal pour éteindre l’incendie.

À voir

OL Mercato : 1 M€ grâce à Benzema, Kang n’en sait rien !

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Habib Beye tout proche d’un accord !

Surtout qu’Habib Beye n’a jamais caché son ardent désir de revenir dans une institution qu’il connaît bien. Mais aucun accord n’ayant encore été finalisé, la direction de l’Olympique de Marseille reste prudente. Elle explore en parallèle d’autres pistes. Et l’une d’entre elles mène à Sergio Conceiçao.

La clause libératoire de Sergio Conceiçao est connue

Foot Mercato le confirme, le profil du technicien portugais plait beaucoup à Pablo Longoria et sa direction. Sergio Conceiçao est une piste de longue date. L’homme de 51 avait déjà été contacté par les Olympiens avant l’arrivée de Roberto De Zerbi en juin 2024. Les discussions devraient reprendre entre les différentes parties.

Sergio Conceiçao officie actuellement à Al-Ittihad en Arabie saoudite. Son bilan est encourageant. Il a remporté 13 de ses 23 matchs disputés. L’ancien coach de Porto pourrait être l’homme tant attendu pour relancer Marseille. Sa clause libératoire est fixée à 4,5 millions d’euros. Ce montant reste accessible à l’OM.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : L’OM a trouvé son nouvel entraîneur

À voir

ASSE : Montanier désigne le nouveau capitaine des Verts

Mercato OM : Après De Zerbi, Greenwood réclame aussi son départ

Mercato OM : Ilan Kebbal à Marseille ? Sa réponse surprend