Mercato ASSE : Saint-Étienne manque de frapper un coup historique

Un destin capricieux a privé l’ASSE d’un attaquant de classe mondiale. Mamadou Niang, futur héros de l’OM, aurait pu débuter son ascension sous le maillot vert… mais le sort en a décidé autrement.

Mercato ASSE : Niang, un rendez-vous manqué à Geoffroy-Guichard

Avant de devenir l’une des légendes de l’OM, Mamadou Niang était tout proche de signer à Saint-Étienne. À ses débuts à Troyes, le club stéphanois manifeste un intérêt certain et prépare les derniers détails du transfert. Mais une blessure survient, retardant le processus. « Je devais signer à l’ASSE, mais j’étais blessé. Le club voulait des garanties médicales », confie Niang.

Pendant que Saint-Étienne tergiverse, Jean Fernandez, alors à Metz, n’hésite pas. « Il est venu me dire : “Je te veux à Metz, même sans les moyens de Saint-Étienne.” » L’attaquant choisit Metz, une décision qui changera le cours de sa carrière. L’ASSE passe alors à côté d’un futur grand buteur, et Geoffroy-Guichard reste sur sa chance perdue.

Une ironie douloureuse pour Saint-Etienne et Niang

L’histoire entre Niang et Saint-Étienne ne s’arrête pas là. Dans un autre épisode, il se blesse encore à Geoffroy-Guichard, victime d’un tacle d’Ilan, attaquant stéphanois à l’époque. Résultat : une grosse entorse et trois mois d’arrêt. Ce souvenir restera gravé, comme un rappel cruel que la chance ne sourit pas toujours aux deux parties. Le destin semble se jouer d’un joueur qui aurait pu marquer Saint-Etienne de son empreinte.

Au lieu de cela, les Verts assistent à la montée en puissance d’un attaquant qu’ils ont failli accueillir, mais qui fera trembler les filets sous d’autres couleurs. Niang rebondit à Metz, explose à Strasbourg, puis fait les beaux jours de l’OM entre 2005 et 2010. Avec 71 buts en 166 matchs de Ligue 1 pour Marseille, il termine meilleur buteur du championnat en 2009-2010 et décroche le titre de champion de France.

Sa carrière se poursuivra ensuite en Turquie, au Qatar, puis en Ligue 2 et National, pour un total impressionnant de 174 buts en 464 matchs. Saint-Étienne, elle, reste avec le regret d’un transfert manqué. L’histoire aurait pu être différente, mais Mamadou Niang aura finalement écrit sa légende ailleurs, laissant les Verts se souvenir d’un rêve vert… jamais concrétisé.

