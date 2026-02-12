Mercato PSG : Coup de froid pour un phénomène portugais

Le PSG veut Anisio Cabral, mais Benfica ne compte pas se laisser faire. Les dirigeants lisboètes ont dégainé une offre de prolongation XXL.

Luis Campos a jeté son dévolu sur Anisio Cabral. L’attaquant portugais de 17 ans, propriété du Benfica, figure désormais sur la short-list du PSG en vue du prochain mercato estival. Mais à Lisbonne, on ne compte pas se laisser surprendre.

Le conseiller sportif parisien explore activement le marché lusitanien, d’où il a déjà extrait Joao Neves et Vitinha. Cette fois, c’est le jeune Cabral qui attire l’attention. Tout juste lancé en Liga portugaise, le prodige a déjà disputé trois rencontres en 2026 pour deux buts inscrits. Le champion du monde U17 voit sa cote grimper.

Conscient de l’intérêt du Paris Saint-Germain, Benfica s’active pour sécuriser son joyau. Selon O Jogo, Anisio Cabral aurait donné son feu vert pour parapher un nouveau bail jusqu’en 2031, alors que son contrat actuel court jusqu’en 2027. Surtout, la clause libératoire devrait doubler, passant de 30 à 60 millions d’euros. Pour s’offrir Anisio Cabral, les dirigeants parisiens devront casser leur tirelire. Ces derniers ne veulent pas faire cette folie et auraient décidé d’abandonner cette cible.

