Mercato PSG : Luis Campos relance un dossier XXL en Angleterre

Les recruteurs du PSG visent un milieu de terrain en Angleterre. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato : le PSG relance la piste Carlos Baleba

Le PSG prépare un été mouvementé. Le directeur sportif, Luis Campos et le coach, Luis Enrique veulent renforcer la concurrence dans l’effectif, notamment au milieu de terrain.

Selon les informations de Fichajes, le club de la capitale cible un profil puissant pour muscler son entrejeu. Une piste déjà explorée refait surface : celle de Carlos Baleba. Le Lion Indomptable livre de solides performances en Premier League. Il a ce qu’il faut pour s’imposer au Paris Saint-Germain. Le milieu camerounais de Brighton est sous contrat jusqu’en juin 2028.

International à 16 reprises avec les Lions Indomptables, le natif de Douala attise également les convoitises des géants européens. Il est sur la short-list de Tottenham, Newcastle et Manchester United. Le dossier s’annonce toutefois complexe pour Paris. L’ancien joueur du LOSC privilégierait un maintien en Angleterre. Cette saison, Baleba a disputé 24 rencontres, dont 21 en championnat, confirmant sa montée en puissance au plus haut niveau.

Outre la concurrence, les pensionnaires du Parc des Princes devront sortir le chéquier pour réussir ce coup. Sur Transfertmarkt, le jeune crack de 22 ans vaut 60 millions d’euros. Les Anglais pourraient entamer des pourparlers autour d’une offre de 100 millions d’euros. Les dirigeants parisiens pourraient passer à l’attaque dans les prochains mois.

