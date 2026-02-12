Mercato OM : Le coach idéal trouvé à 4,5M€ ?

L’OM est à la croisée des chemins. Après le départ de Roberto De Zerbi, le club phocéen scrute l’horizon pour trouver son prochain entraîneur, quitte à lever 4,5 millions d’euros pour convaincre la perle rare.

De Zerbi parti, l’OM en quête de stabilité

La gifle reçue au Parc des Princes dimanche soir a sonné comme un couperet : Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM. Arrivé il y a un peu plus d’un an et demi, l’Italien n’aura pas eu le temps de véritablement imposer sa patte sur le jeu marseillais. Pour les dirigeants, le temps des regrets est terminé : il faut désormais trouver un successeur capable de redonner confiance à un effectif secoué.

Le départ de De Zerbi, estimé entre 12 et 15 millions d’euros, pèse déjà sur le budget. Une facture salée, qui pourrait limiter les ambitions pour la succession. Mais Marseille n’a pas le luxe de traîner. L’urgence est de taille : un nouvel entraîneur doit rapidement prendre les rênes pour préparer la saison prochaine et rassurer un public exigeant.

Habib Beye, la solution locale ?

Parmi les noms évoqués, Habib Beye attire l’attention. L’ancien international sénégalais, fraîchement limogé à Rennes après une défaite contre le RC Lens, connaît déjà le club et rêve de revenir en Provence. Sa connaissance du vestiaire phocéen et son attachement au club font de lui un candidat crédible, capable d’insuffler une dynamique immédiate.

Toutefois, son expérience limitée sur le banc pourrait laisser place à un certain scepticisme. La direction marseillaise doit peser le pour et le contre : miser sur un attachement au club ou opter pour un profil plus expérimenté, quitte à investir davantage.

Sergio Conceição, le pari saoudien ?

Un autre nom revient régulièrement : Sergio Conceição. Toujours sous contrat à Al-Ittihad, le Portugais a déjà été proche de signer à Marseille au printemps 2024. Ses liens avec Mehdi Benatia et Jorge Mendes pourraient faciliter une négociation, mais sa clause libératoire de 4,5 millions d’euros reste un frein potentiel.

Le coach portugais représente un profil solide, capable de stabiliser l’équipe et d’insuffler une mentalité conquérante. Pour l’Olympique de Marseille, le défi est clair : trouver le juste équilibre entre ambition sportive et maîtrise financière, tout en séduisant un entraîneur de calibre international.

