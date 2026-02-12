PSG-OM : Une annonce officielle tombe après le scandale des tifos

La Ligue de football professionnel (LFP) a convoqué le PSG le 18 février suite aux incidents survenus lors du dernier clasico contre l’OM. Entre banderoles provocatrices et chants discriminatoires, le club parisien pourrait faire face à de lourdes sanctions.

PSG-OM : Un clasico éclaboussé par les tifos

Le choc entre le PSG et l’OM, remporté 5-0 par les Parisiens dimanche dernier au Parc des Princes, a été entaché par des comportements inacceptables dans les tribunes. Une banderole moqueuse, représentant un livreur de DPD aux couleurs marseillaises, a été jugée homophobe et insultante. L’incident a provoqué l’indignation de nombreux acteurs du sport, mais également des personnalités politiques.

La ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a dénoncé ces actes, rappelant que les insultes homophobes n’avaient rien à voir avec le folklore du football. Quelques minutes avant la fin de la rencontre, le match a même été interrompu pour demander aux supporters de cesser leurs chants discriminatoires, soulignant la gravité de la situation.

La LFP prend ses responsabilités

Le PSG a été officiellement convoqué par la commission de discipline de la Ligue le 18 février. Le club de la capitale doit désormais s’expliquer face aux accusations concernant les banderoles et chants de ses supporters. La LFP pourrait appliquer des sanctions allant de l’amende à la fermeture de tribunes, comme cela avait été le cas en septembre 2023.

Cette mesure s’inscrit dans une volonté de responsabiliser les clubs et de prévenir toute récidive. Les précédents sanctions contre des joueurs et la fermeture de la tribune Auteuil démontrent que la Ligue n’hésite pas à frapper fort pour protéger l’image du football français et lutter contre toute forme de discrimination.

Vers une loi pour responsabiliser les clubs ?

Au-delà des sanctions sportives, des démarches judiciaires sont déjà en cours. La députée écologiste Danielle Simonnet a signalé ces incidents au procureur de Paris et déposé une proposition de loi pour renforcer la responsabilité des clubs dans la surveillance de leurs supporters.

Cette initiative reflète une prise de conscience grandissante : le football ne peut plus tolérer des comportements homophobes ou discriminatoires, quelles que soient les passions du moment. Le Paris SG, désormais sous le feu des projecteurs, devra montrer que le sport peut rester un terrain d’excellence et de respect.

