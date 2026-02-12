ASSE Mercato : Le renfort parfait pour la montée est arrivé

Trois joueurs ont renforcé l’équipe de Philippe Montanier cet hiver. Après un seul match, il désigne déjà le renfort idéal pour faire remonter les Verts en Ligue 1.

Julien Le Cardinal à l’ASSE : 1er match, 1re titularisation, 1er but !

En chute libre au classement sous l’ère Eirik Horneland, l’ASSE s’est renforcé cet hiver, pour aller chercher la qualification pour la montée directe en Ligue 1. Elle a recruté deux défenseurs centraux : Julien Le Cardinal (28 ans) et Aboubaka Soumahoro (21 ans), respectivement au Stade Brestois en Ligue 1 et à Hambourg SV en Bundesliga.

Dans l’entrejeu, c’est Abdoulaye Kanté (20 ans) qui a renforcé les Verts, en provenance de Middlesbrough en Championship (D2 anglaise). Titulaire dès son premier match avec l’AS Saint-Etienne, Le Cardinal a été l’auteur de l’unique but de la victoire contre le Montpellier HSC, samedi dernier.

Montanier encense Le Cardinal : « C’est la recrue idéale et un véritable leader »

Présent en conférence de presse ce jeudi, avec Philippe Montanier, la recrue débarquée de Brest a été encensée par le nouvel entraîneur des Stéphanois. Il assure que c’est le renfort parfait, capable de conduire les Verts vers la Ligue 1.

« Je connaissais déjà Julien Le Cardinal pour l’avoir observé à Brest. À mes yeux, c’est la recrue idéale », a-t-il déclaré, avant le match contre l’EA Guingamp, samedi (20h), au Roudourou.

« Il est expérimenté et a disputé de nombreux matchs. C’est un défenseur très technique, qui possède également une personnalité rassurante au sein d’un groupe. C’est un véritable leader. Pour un entraîneur, ce type de profil est toujours appréciable », a souligné Philippe Montanier.

Une expérience en Ligue 1, Ligue 2 et Ligue des champions

Parlant d’expérience, le défenseur français a joué au SC Bastia, au Paris FC et au RC Lens, en plus de Brest. Il compte 43 matchs en Ligue 1 et 45 en Ligue 2. Il totalise également 15 matchs en Coupe de France.

La saison dernière (2024-2025), Le Cardinal avait pris part à quatre rencontres de l’UEFA Ligue des Champions avec le SB29. Il avait été buteur contre le PSV Eindhoven, en phase de poule.

