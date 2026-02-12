Mercato : Le PSG prépare deux gros coups en Premier League

Après un mercato d’hiver sans éclats, le PSG prépare un été qui s’annonce très agité. En coulisses, deux noms issus de Premier League agitent déjà les bureaux du Camp des Loges.

Mercato : Un PSG en veille hivernale, en alerte estivale

Le PSG a traversé le mercato hivernal comme on traverse une zone de turbulences mineures : sans secousse, presque sans bruit. L’arrivée du jeune Dro Fernandez a surtout servi à rappeler que Paris savait encore recruter… mais avec parcimonie. Un calme trompeur.

Car à l’approche de l’été, les décideurs parisiens affûtent leurs plans. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi le savent : pour rester souverain en Ligue 1 et s’imposer durablement en Ligue des champions, Paris devra injecter du muscle et du caractère dans son effectif. Direction l’Angleterre, où le Paris SG vise du lourd.

Cristian Romero, le guerrier pour solidifier Paris

Premier nom sur la liste selon Ekrem Konur : Cristian Romero. Le défenseur argentin de Tottenham, champion du monde 2022, incarne tout ce que Paris recherche dans l’axe : agressivité, leadership et une capacité rare à faire dérailler les attaquants adverses. Ses six expulsions en Premier League font grincer des dents… mais aussi briller les yeux.

Tottenham, conscient de la valeur de son roc, réclamerait entre 80 et 90 millions d’euros. Un prix dissuasif, d’autant que le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid rôdent. Mais Paris aime les défis, surtout quand ils sentent la poudre.

Bruno Guimarães, le cerveau du milieu ciblé

L’autre dossier brûlant mène à Newcastle et à Bruno Guimarães. Le Brésilien est le métronome des Magpies, un milieu complet, créatif et combatif, capable de faire basculer un match. À 27 ans, l’appel d’un club jouant les sommets européens pourrait peser. Newcastle ne lâchera rien sans un chèque à neuf chiffres.

Mais pour le Paris SG, Guimarães représenterait bien plus qu’un transfert : un investissement structurant, pour donner enfin au milieu parisien l’épaisseur qui lui manque parfois dans les grands rendez-vous. Après un hiver feutré, Paris s’apprête peut-être à faire un été assourdissant. Et en Premier League, les alarmes sont déjà enclenchées.

