Mercato ASSE : Saint-Etienne tient enfin la recrue idéale !

Longtemps en quête de stabilité défensive, l’ASSE semble avoir trouvé la pièce manquante de son puzzle hivernal. En l’espace d’un match, Julien Le Cardinal a déjà mis tout Geoffroy-Guichard d’accord.

Des débuts rêvés sous le maillot vert pour Julien Le Cardinal

Il y a des premières qui marquent plus que d’autres. Celle de Julien Le Cardinal appartient clairement à cette catégorie. Arrivé lors du mercato hivernal dans une ASSE en manque de certitudes, le défenseur a offert la victoire aux Verts face à Montpellier (1-0) d’une volée aussi spectaculaire que libératrice.

Au-delà du but, c’est l’autorité naturelle de Le Cardinal qui a sauté aux yeux. Placement juste, duels maîtrisés, sérénité dans la relance : Saint-Étienne a retrouvé une assise défensive qui lui faisait défaut depuis trop longtemps. Une prestation fondatrice, presque symbolique.

ASSE : Montanier conquis par son nouveau leader

Avant son entraîneur, Julien Le Cardinal s’est présenté face à la presse ce jeudi midi. Puis Philippe Montanier a pris le relais, avec un sourire qui en disait long. L’entraîneur stéphanois n’a pas tari d’éloges : « Pour moi, Julien Le Cardinal est vraiment la recrue idéale », a-t-il lancé.

Le technicien détaille : expérience, qualité technique, solidité défensive et personnalité affirmée. « C’est un leader technique en défense », insiste Montanier, qui souligne aussi son influence immédiate sur le groupe. Dans un vestiaire en reconstruction, ce type de profil vaut parfois plus qu’un long discours tactique.

La vitesse, clé du renouveau défensif de Saint-Etienne

Parmi les qualités mises en avant, la vitesse de Le Cardinal change déjà le visage des Verts. « Le fait qu’il soit rapide et bon dans l’orientation du corps fait qu’on peut vite anticiper la profondeur et jouer plus haut », analyse Montanier avec précision.

Capable de commander sa défense et d’anticiper les coups, Le Cardinal permet à Saint-Étienne de défendre en avançant, un luxe rare ces derniers mois. Si le football est parfois affaire de patience, l’ASSE, elle, semble avoir trouvé la recrue qu’elle n’attendait plus. Et pour une fois, l’hiver a eu du bon dans le Forez.

Le Cardinal, des étoiles dans les yeux à Saint-Etienne

